Križarka, ki te dni na Jadranu jemlje dih: v njej tudi sneži

Včeraj zjutraj je v Dubrovnik vplula ladja, kakršne tam še niso videli. Norveška križarka Norwegian Escape je namreč dolga kar 325 metrov, na njej pa je več kot 6000 ljudi, od tega 1733 članov posadke. Leta 2015 zgrajena ladja je največja in najdaljša od vseh križark v lasti Norwegian Cruise Line (NCL). Njen krstni boter je bil ameriški raper Pitbull.

V hrvaških medijih so takoj izračunali, da je mesto na vodi daljše od dubrovniškega Straduna, in opozorili, da se bo križarka zadrževala v mestu od osmih zjutraj do večera, zato naj se vsi pripravijo na gnečo.

Po nekaterih ocenah je ladijski gigant vreden okoli 700 milijonov evrov, ena njegovih največjih posebnosti pa so tako imenovane snežene sobe v ladijskem centru dobrega počutja, v katerih je nastavljena temperatura le 10 stopinj Celzija. S stropa po razgretih gostih padajo snežinke in jih prijetno ohladijo. Očitno na potnike na križarkah energetska kriza prav nič ne vpliva.

Snežna soba, ohladitev za razgrete potnike

Poleg sneženih sob je na ladji tudi 407 notranjih kabin, 114 kabin s pogledom na morje, 82 kabin za solo potnike in 47 kabin, prilagojenih invalidom. Seveda ladijski kompleks zajema številne bare, restavracije, trgovine, dvorane za športne aktivnosti in tudi igralnico.

V Dubrovniku so sicer že pred leti zaradi neznosne gneče omejili število križark, ki se lahko zasidrajo pri njih. Včasih se je namreč dogajalo, da jih je bilo sočasno zasidranih tudi po sedem, kar je poleg denarja od gostov prineslo številne preglavice. Zdaj omejitev znaša dve ladji na dan, nanjo pa je vplival tudi Unesco, saj je staro mestno jedro pod njegovo zaščito.