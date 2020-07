Krivolovci iztrebljajo morske pse

V ribarnice prispe tudi kladvenica. FOTO: Erin Donalson/Getty Images

Neučinkovit nadzor

Kljub zakonom, ki prepovedujejo ulov zaščitenih morskih psov in raž, je nadzor zelo šibak.

Včerajšnji dan je bil namenjen poudarjanju pomembne vloge morskih psov, ob tem pa je Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) pozvala sredozemske države, naj nemudoma sprejmejo učinkovite ukrepe za ozaveščanje ribičev ter zaostrijo nadzorne sisteme in zagotovijo ustrezno poročanje o ulovu morskih psov in raž.Ti se namreč pogosto znajdejo v mrežah in parangalih, tudi ogrožene vrste, škoda pa je iz leta v leto večja. Dokazi potrjujejo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ulov, ki ogroža številne zaščitene vrste, vključno s skati in belimi morskimi psi, ki jim grozi izumrtje, v lokalnih ribarnicah pa so njihovo meso prodajali kot mečarico ali drugo komercialno vrsto.Iz Alžirije, Libije, Turčije in Španije so poročali o nezakonitem ulovu male mante, medtem ko so kritično ogroženi beli morski pes, sinji morski pes in kladvenica prispeli na tržišča Maroka, Tunizije, Italije in Francije. Ulov manj znanih, a ogroženih vrst so odkrili v Grčiji, Španiji, Libiji in Turčiji. Kladvenice je mogoče najti tudi na Hrvaškem, a uradnih podatkov o tamkajšnjem ulovu ni.»Ti dodatni dokazi potrjujejo, da se nezakoniti ulov dogaja po celotnem Sredozemlju. Obstajajo zakoni, ki ščitijo morske pse in raže, a se ti konstantno kršijo, sankcije pa so majhne oziroma jih ni. A izumrtje samo enega izmed teh plenilcev bi imelo velike posledice za celoten morski ekosistem,« je dejala, vodja v sredozemski morski iniciativi organizacije WWF.V Sredozemskem morju živi več kot 80 različnih vrst morskih psov in raž, od katerih jih je več kot polovica ogroženih, nekaterim pa grozi izumrtje. Kljub zakonom, ki prepovedujejo ulov zaščitenih morskih psov in raž, je nadzor zelo šibak. Predpisi sicer obstajajo, a so preblagi, se ne izvajajo, v posameznih državah jih celo ignorirajo, kar nevarno ogroža morske pse in raže ter onemogoča spremljanje stanja in zaščito vrst. WWF deluje po celotnem Sredozemlju, kjer sodeluje z različnimi deležniki, od ribičev do vlad, z namenom ozaveščanja o ogroženih vrstah in razvoja novih strategij za preprečevanje neželenega ulova. Vlade morajo okrepiti nadzor nad nezakonitimi dejavnostmi in trajnostno upravljati ciljne vrste, kot so morski psi. Tudi pomembne habitate, kot so območja drstitve in hranjenja, je treba zaščititi pred uničujočimi dejavnostmi. »Do danes nobena sredozemska država ni v celoti razvila nacionalnega načrta za ohranjanje, upravljanje in dolgoročno trajnostno upravljanje morskih psov in raž. Na Hrvaškem se morski psi in raže večinoma ulovijo kot nezaželen ulov-prilov, kar ni nikjer zabeleženo. Številne vrste so na robu izumrtja, in če zanje ne bomo pametno poskrbeli, bomo ogrozili celoten morski sistem in s tem ljudi, ki živijo ob morju. Ne moremo več čakati,« je poudaril Patrik Kristinić iz WWF Adria.