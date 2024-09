Kris Kristofferson, legendarni glasbenik in igralec, umrl pri 88 letih

Kris Kristofferson je v soboto umrl na svojem domu na Mauiju na Havajih, je po elektronski pošti sporočila tiskovna predstavnica družine Ebie McFarland. Glasbenik naj bi umrl mirno, obkrožen s svojo družino. Star je bil 88 let. Predstavnica vzroka ni navedla.

Kristofferson je s spretnim slogom pisanja in grobo karizmo postal kultni glasbenik in neizpodbitna zvezda Hollywooda. Z deli, kot je »Me and Bobby McGee«, je postal eden najvplivnejših ameriških kantavtorjev svojega časa.

Poleg tega je bil človek mnogih talentov: športnik z občutkom pesnika, nekdanji vojaški častnik in pilot helikopterja, Rhodesov štipendist, ki se je zaposlil kot hišnik - slednje se je izkazalo za odlično poklicno potezo.

V glasbenem svetu se je najprej uveljavil kot pisec pesmi v Nashvillu, prestolnici country glasbe, kjer je napisal uspešnice, kot so z grammyjem nagrajena »Help Me Make It Through the Night«, »For the Good Times« in bluz-country-rock himna »Me and Bobby McGee«, ki jo je napisal za nekdanje dekle Janis Joplin.

V zgodnjih sedemdesetih letih je postal znan kot izvajalec z glasnim, neokrnjenim baritonom, pa tudi iskan igralec, znan je predvsem po nastopu ob Barbri Streisand v filmu »Zvezda je rojena«, ki je bil eden najbolj priljubljenih filmov leta 1976.

Ljubezen, odrešitev ali olajšanje po kockanju

Kristoffersonove najboljše pesmi so bile polne izgubljenih, zapravljivih in zlomljenih duš, ki so skušale najti ljubezen, odrešitev ali olajšanje po tegobah, ki jim jih je prineslo življenje. V pesmi Bobby McGee, za katero je Kristofferson dejal, da jo je navdihnil film Federica Fellinija »La Strada«, je to lepo prikazano z besedami: »Svoboda je le še ena beseda, ki pomeni, da nimaš ničesar izgubiti.«

V glasbenem svetu se je najprej uveljavil kot pisec pesmi v Nashvillu, prestolnici country glasbe. FOTO: Oli Scarff Afp

»Kris je (country glasbo) pripeljal iz mračnih časov v današnji čas, jo naredil sprejemljivo in dodal odlična besedila - oziroma, najboljša možna besedila,« je leta 1999 povedal Willie Nelson, po katerem se je Kristofferson v zgodnjih letih močno zgledoval. »Preprosto, a globoko,« je dejal.

Kristofferson je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja posnel štiri albume z Rito Coolidge, drugo od svojih treh žena, v osemdesetih in devetdesetih letih pa se je pridružil Nelsonu, Johnnyju Cashu in Waylonu Jenningsu v super-skupini country glasbe Highwaymen.

Za izgubo spomina kriva borelioza

Zaradi svojega robustnega videza je dobival vloge v filmih, kot so Cisco Pike, Pat Garrett in Billy the Kid, Mornar, ki se je razšel z morjem, Konvoj, Nebeška vrata, Osamljena zvezda in Blade. Poleg tega se je zavzemal za pravice kmetijskih delavcev in nasprotoval vpletenosti ameriške vlade v Nikaragvi in Salvadorju.

Sredi svojih sedemdesetih let je Kristofferson začel trpeti za izgubo spomina, kar je otežilo tudi njegove nastope. Zdravniki so mu povedali, da gre za Alzheimerjevo bolezen ali demenco, ki so jo morda povzročili udarci v glavo med boksanjem ter igranjem nogometa in ragbija v mladih letih.

Kot igralec je znan predvsem po nastopu ob Barbri Streisand v filmu »Zvezda je rojena« (1976). FOTO: Promocijsko Gradivo

Leta 2016 je njegova žena Lisa za revijo Rolling Stone povedala, da so glasbeniku diagnosticirali boreliozo, ki je morda povzročila omenjene težave s spominom, in da se mu je po zdravljenju in ukinitvi zdravil za Alzheimerjevo bolezen spomin začel delno vračati.

Kristofferson je svoj zadnji koncert odigral leta 2020, ko je bil star 84 let. S tretjo ženo Liso se je poročil leta 1983, več kot 30 let pa sta živela na havajskem otoku Maui. Imel je osem otrok.