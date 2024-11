Kriptobogataš priredil lov na zaklad

Podjetnik in vlagatelj v kriptovalute Jon Collins-Black je napovedal javni lov za petimi skrinjami, v katerih so dragoceni predmeti, domnevno vredni dva milijona dolarjev (1,9 milijona evrov). Lov za zakladom so bile Jonove sanje, preden je obogatel z vlaganjem v bitcoine. Zdaj ima dovolj denarja, da privošči nekaj zabave drugim. Lov na zaklad je načrtoval pet let, začenši z zbiranjem dragocenih predmetov med covidom-19. Ko je nabral dovolj dragocenosti, jih je razporedil po skrinjah, te pa zakopal na različnih lokacijah v ZDA. Kot je zatrdil, lokacij ne pozna nihče razen njega, verjame pa, da bodo skrinje odkrili izjemno bistri ljudje. Ti bodo morali prebrati njegovo knjigo Notri se skriva zaklad in razbrati namige, ki jih knjiga vsebuje. Tudi sama najdba še ne bo zmagoslavje, saj bo treba skrinjo tudi odpreti. Jon že zdaj poziva bodoče najditelje, naj je ne odpirajo na silo.

V skrinjah je tudi bitcoin Casascius, prvi kadar koli fizično izdelan bitcoin.

Collins-Black je za Business Insider povedal, da so med dragocenostmi, zapečatenimi v petih skrinjah z zakladom, tudi bitcoin Casascius (prvi fizični kadar koli izdelan bitcoin), zeleni kolumbijski smaragd, karta Shining Charizard Pokémon iz leta 2002, starine iz potopljene ladje brodoloma in kozarec Georgea Washingtona. Bogataš je pokazal račune za vse predmete, ki dokazujejo, da jih je res kupil.

»Poskušal sem ugotoviti, kaj bi bilo dovolj dragoceno, hkrati pa ne preveč. Nisem želel, da bi ljudje ponoreli,« je povedal podjetnik in še, da bo vrednost zaklada z leti še rasla. Kot napoveduje, bi bil lahko zaklad, če bo bitcoin rasel, čez sedem let vreden že 10 milijonov dolarjev (9,5 milijona evrov).

Skrinje se odpro s pomočjo skrivnostnih namigov. FOTO: Romolo Tavani

Če se nameravate podati na lov za zakladom, pa se vam bodo zdeli namigi v knjigi preveč nejasni, ne skrbite – čez osem let bo, če zaklada še nihče ne bo našel, izdal še eno knjigo z novimi namigi. »Ne želim biti že zdavnaj pokojni in da bi za mano ostala legenda o zakladih Jona Collinsa-Blacka,« poudarja kriptobogataš.