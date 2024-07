»Kri izraelskih državljanov ima svojo ceno«: na Jemen poleteli izraelski lovci (VIDEO)

Izrael je danes izvedel zračne napade na jemensko pristanišče Hodejda, so potrdili tako predstavniki izraelskih oblasti kot predstavniki jemenskih hutijevcev. Po besedah izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta je šlo za maščevanje za napad z brezpilotnikom na Tel Aviv, ki so ga v petek izvedli jemenski uporniki.

O napadu na jemensko pristanišče Hodejda so najprej poročali tamkajšnji lokalni mediji. Televizija al Masira, ki jo nadzorujejo hutijevci, je navedla, da je bilo v »ameriško-sionistični agresiji na Jemen« več ljudi ubitih in poškodovanih, natančnih številk pa niso omenjali.

Predstavnik hutijevcev Nasrudin Amer je nato potrdil, da je šlo za izraelski napad, in obljubil maščevanje.

Do napada na Jemen je prišlo dan po tem, ko je v eksploziji na ulici blizu izpostave ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu umrl najmanj en človek, še štirje so bili ranjeni. Odgovornost za napad z brezpilotnim letalnikom na Tel Aviv so prevzeli jemenski uporniki.

Izraelske oblasti so nato potrdile napad v Jemnu in sporočile, da so izraelska bojna letala zadela »vojaške cilje terorističnega režima hutijevcev«.

»Kri izraelskih državljanov ima svojo ceno,« je po današnjem napadu na Jemen dejal izraelski obrambni minister Joav Galant. Dejal je, da bo sledilo še več operacij, če si bo še kdo drznil napasti Izrael - to je bilo po njegovih besedah jasno povedano v Libanonu, Gazi, Jemnu in drugod.