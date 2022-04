Kraljev brat noče biti princ: Hamza opozarja na korupcijo

Polbrat jordanskega kralja Abdulaha II. se je odpovedal plemiškemu nazivu, saj da »sodobne metode vladanja in vodenja institucij« niso v skladu z njegovimi osebnimi prepričanji.

Zanikali, da bi ga zaprli Da se je znašel v hišnem priporu, je Hamza aprila lani svetu sporočil prek spleta, poleg njega naj bi oblasti zaprle še mnoge druge kritike oblasti in aktiviste. Takrat je zatrdil, da ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja in da je zaprt po krivici. Jordanska vojska je medtem v odgovoru na njegove trditve dejala, da Hamze nikoli niso zaprli, ukazali so mu le, naj neha početi reči, ki bi lahko »ogrozile varnost in stabilnost Jordanije«. Sledila je izjava kralja Abdulaha, ki je bila nekje med obema omenjenima, in sicer da so upor zatrli v kali, brat pa da je skupaj z družino v njegovi palači in pod njegovim varstvom.

»Glede na to, kar sem v zadnjih letih videl, sem prišel do zaključka, da moja osebna prepričanja, ki mi jih je privzgojil oče in ki sem jih vse življenje poskušal spoštovati, niso v skladu z metodami in trendi naših institucij. Ti ljudje niso pošteni do boga niti do sebe, nimajo vesti, zato mi ne preostane drugega, kot da se odrečem plemiškemu nazivu. V čast mi je bilo služiti svoji ljubljeni domovini in njenim ljudem. Do konca življenja bom ostal zvest svoji ljubljeni Jordaniji,« je pred dnevi na družabnem omrežju oznanil Hamza. Aktualni kralj njegove odločitve za zdaj še ni komentiral.

V hišni pripor

Zdaj že nekdanji princ je četrti sin pokojnega jordanskega kralja Huseina in njegove četrte žene kraljice Nur, s katero je kralj preživel zadnji dve desetletji življenja. Hamza je bil kot kraljev potomec ter hkrati njegov najljubši sin, česar kralj nikoli ni skrival, leta 1999 razglašen za prestolonaslednika, a ko je Husein istega leta umrl, so se njegovi starejši otroci pa tudi svetovalci strinjali, da je Hamza s komaj 19 leti veliko premlad in premalo izkušen za kralja, zato je to postal njegov starejši brat Abdulah, pet let pozneje pa je polbratu odvzel naziv prestolonaslednika.

Jordanski kralj Abdulah II. bratove odločitve do zdaj ni komentiral. FOTO: Reuters

Hamza je že nekaj časa glasno nasprotoval bratovemu vodenju države in kritiziral mnoge njegove odločitve, to je bil tudi eden od razlogov, da se je lani znašel v hišnem priporu. Drugi so bile njegove obtožbe državnih politikov, da so skorumpirani in nesposobni ter da nadlegujejo ljudi in jih poskušajo utišati.

1999. je postal prestolonaslednik.

Primer je vzbudil precej zanimanja mednarodne javnosti, zato je Jordanija prejšnji mesec izdala javno opravičilo, ki naj bi ga podpisal Hamza, v katerem je med drugim polbrata prosil za odpuščanje. Ker je bilo pisno opravičilo edino in Hamza javno o tem ni nikoli govoril, so mnogi prepričani, da je nekdo njegov podpis ponaredil ali pa da je princ zadevo podpisal pod prisilo.