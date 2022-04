Kontroverzni Američan zaradi tožb v stečaju

Ameriški skrajni desni medij provokatorja Alexa Jonesa Infowars je danes na sodišču v Teksasu zaprosil za stečajno zaščito zaradi številnih odškodninskih tožb, v katerih mu očitajo laži in obrekovanje.

Tožili so ga starši in sorodniki 20 otrok in šestih odraslih, ki jih je konec leta 2012 v Newtownu na srednji šoli Sandy Hook ubil strelec. Jones je trdil, da so si vse izmislili levičarji in nasprotniki pravice do orožja v ZDA.

Njegova laž je bila nevarna, saj so se morali starši poleg bolečine ob izgubi otrok soočati še z grožnjami prenapetih skrajnežev, ki so verjeli poročanju tistih medijev, ki krepijo njihova prepričanja. Sodišče je ugotovilo, da bo moral Jones plačati odškodnino, višina pa bo določena na posebnem sojenju avgusta.

Do deset milijonov bremenitev

Podobno tožbo je potem izgubil tudi v Teksasu, kjer je zaprosil za stečajno zaščito, sojenje za višino odškodnine pa se bo začelo konec meseca.

Jones je v vlogi za stečajno zaščito po 11. poglavju navedel, da ima Infowars le do 50.000 dolarjev premoženja in med milijon do deset milijonov dolarjev bremenitev oziroma dolga.

Vložena je bila tudi tožba zaradi domnevnega skrivanja milijonov dolarjev premoženja, kar je njegov odvetnik zavrnil kot povsem neutemeljeno oziroma smešno.

Na svoj račun bo sicer Jones predvidoma kmalu dobil 75.000 dolarjev, potem ko ga je sodišče oprostilo kazni zaradi zavračanja poziva na sodišče in odredilo, naj se mu vrne 75.000 dolarjev, kolikor je plačal, ker se je kasneje le pojavil na zaslišanju. Izostanek na uvodnem zaslišanju je utemeljil z zdravstvenimi težavami.