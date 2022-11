Končno je znano, zakaj je Putin zabuhel

Različni ruski in tuji viri že nekaj let namigujejo, da z zdravstvenim stanjem ruskega predsednika Vladimirja Putina ni vse, kot bi moralo biti. Kamere so ga že večkrat posnele, ko se je med uradnimi dogodki obnašal nenavadno, se oklepal miz ali ograj v bližini, tresle so se mu roke ali pa so mu nenadzorovano trzale noge.

Vedno pogosteje se na raznih srečanjih trdno drži za mizo. FOTO: Gavriil Grigorov/Reuters

Pred dnevi so bili mnogi začudeni tudi nad nenavadnimi pikami in lisami, ki so jih opazili na zgornji strani njegovih dlani, ko se je rokoval s predstavniki ruske vojske. Nekateri so jih povezali z vbodnimi ranami, ki ostanejo na koži po infuziji, in govorice o Putinovem pešajočem zdravju so spet postale glasnejše.

Da je v njih tudi nekaj resnice, naj bi zdaj razkrili zaupni dokumenti iz Kremlja, ki so se znašli v javnosti. »Potrdim lahko, da so Vladimirju Putinu ugotovili zgodnji stadij parkinsonove bolezni, a ta hitro napreduje. Bodo pa to dejstvo v Kremlju na vse mogoče načine poskušali zanikati in skriti.

Pred kratkim so Putinu diagnosticirali tudi raka trebušne slinavke, da bi preprečili širjenje rakavih celic, pa mu redno dajejo ogromne količine vseh mogočih in izredno močnih steroidov ter protibolečinskih injekcij. To se mu pozna na obrazu, ki je postal zabuhel, vpliva pa tudi na njegov spomin. Znotraj kroga njegovih najbližjih se govori, da naj bi imel tudi raka na prostati, a tega trenutno ni mogoče potrditi,« je med drugim zapisano v dokumentih, ki bi morali ostati skriti, dele njihove vsebine pa so objavili mnogi mediji po svetu.

Da je ruski predsednik zaradi raka že moral na operacijo, je leta 2020 razkril profesor na moskovskem inštitutu za zunanje odnose Valerij Solovej, kar je takrat za ruske medije potrdil tudi »zanesljiv vir«, ki pa ni želel biti imenovan, in dodal, da je bila operacija na predelu trebuha. »Nisem zdravnik, zato nimam pravice razkrivati njegovih težav, rečem lahko le, da gre za nevarno bolezen, veliko hujšo od parkinsonove. Slednja ne ogroža Putinovega fizičnega zdravja, ampak vpliva zgolj na njegovo pojavljanje v javnosti,« je takrat še dejal omenjeni vir.