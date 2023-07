Končno bodo tudi ženske lahko obiskovale nogometne tekme

Ženske v Iranu, ki doslej z izjemo redkih priložnostih niso smele obiskovati nogometnih tekem, bodo v prihajajoči sezoni lahko vstopile na stadione, je v nedeljo dejal vodja Iranske nogometne zveze Mehdi Taj.

»Letos je ena od pomembnih značilnosti lige ta, da bomo priča vstopu žensk na stadione,« je dejal Taj. To je povedal med neposrednim prenosom žreba za prihajajočo sezono najmočnejše iranske lige, ki se bo začela avgusta.

Iran je od islamske revolucije leta 1979 ne glede na to, da noben zakon tega ne prepoveduje, gledalkam večinoma prepovedal vstop na nogometne in druge športne stadione.

Zaščitene pred moškim vzdušjem

Vodilni verski predstavniki, ki igrajo pomembno vlogo pri odločanju v Iranu, so trdili, da morajo biti ženske zaščitene pred moškim vzdušjem in pogledom na pol oblečene športnike. Nekateri uradniki pa so za to krivili tudi pomanjkanje infrastrukture športnih objektov.

Taj je v nedeljo dejal, da so nekateri stadioni v mestih Isfahan, Kerman in Ahvaz - ne pa tudi v prestolnici Teheran - pripravljeni gostiti ženske.

Avgusta so ženskam prvič po dolgih letih dovolili obiskati tekmo državnega nogometnega prvenstva, ko se je teheranski klub Esteghlal pomeril z Mesom Kermanom. V drugem redkem primeru oktobra 2019 je lahko približno 4000 žensk obiskalo kvalifikacijsko tekmo Irana za svetovno prvenstvo 2022 proti Kambodži na teheranskem stadionu Azadi.

Iran se sooča z naraščajočim pritiskom, da dovoli ženskam na tekme po smrti nogometne navijačice Sahar Kodajari leta 2019. Ta se je zažgala zaradi strahu pred zaprtjem, potem ko se je preoblečena v moškega želela udeležiti ene od tekem Esteghlala.