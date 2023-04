Iran v Omanskem zalivu zasegel naftni tanker

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je v Omanskem zalivu v mednarodnih vodah zasegla naftni tanker, ki pluje pod zastavo Marshallovega otočja, je sporočila ameriška mornarica v regiji in iransko vlado pozvala, naj tanker izpustijo. Po navedbah iranske vojske je bil tanker vpleten v trčenje, po katerem pogrešajo dva iranska člana posadke.

Ameriška mornarica, ki je nameščena v Bahrajnu, pri tem ni navedla, kdo naj bi bil lastnik zaseženega plovila ali kam je bilo to namenjeno. Je pa bila v sporočilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, kritična do Teherana, ki da neprenehoma nadleguje plovila v regionalnih vodah in se vmešava v pravico do plovbe.

V bližini Hormuške ožine

Iranska državna televizija je potrdila, da so zasegli »ladjo kršiteljico«, a kot so navedli, jo je pridržala iranska mornarica, in ne revolucionarna garda.

Iranska vojska je kasneje pojasnila, da je neznana ladja trčila z iranskim plovilom v vodah Perzijskega zaliva, po čemer da sta dva iranska člana posadke pogrešana, več drugih pa poškodovanih. Neznano plovilo naj bi kršilo mednarodno ureditev, po kateri bi moralo pomagati drugi ladji in poškodovanim, in poskusilo zbežati, zaradi česar so ga zasegli, so še dodali.

Na spletni strani MarineTraffic, ki sledi plovbi ladij, se je tanker Advantage Sweet nazadnje nahajal ob obali Omana. Plovilo s surovo nafto je sicer izplulo iz Kuvajta in bilo namenjeno v ameriški Houston, še izhaja iz podatkov na spletni strani.

Območje, kjer naj bi Iran zasegel ladjo, leži v bližini Hormuške ožine, prek katere potuje najmanj tretjina vse nafte, ki jo prepeljejo po morju.

Iranska revolucionarna garda je že v preteklosti v Omanskem ali Perzijskem zalivu večkrat zasegla tankerje, s čimer je pogosto povzročila politične napetosti, tudi v odnosih z ZDA. Iz Hormuške ožine so že poročali tudi o skrivnostnih napadih na ladje in strmoglavljenih brezpilotnikih.