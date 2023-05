Janez Janša na iranski televiziji: to je njegovo sporočilo (VIDEO)

Po tem, ko so v minulih dneh zunanji ministri držav članic EU razširili sankcije proti Iranu zaradi zatiranja človekovih pravic, je iranska televizija gostila predsednika SDS Janeza Janšo.

V izjavi, ki jo je delil tudi na svojih družabnih omrežjih, je spregovoril o pobojih in usmrtitvah protestnikov in političnih zapornikov. Dejal je, da verjame, da je napočil čas, da vodstvo islamske republike Iran odgovarja za svoje zločine in da je ves svet priča kršenju človekovih pravic, svobode in demokracije. Dejal je, da prosi mednarodno javnost, naj podpre iransko ljudstvo v prizadevanjih za spremembe.

Zunanji ministri so v minulem tednu na seznam sankcioniranih dodali še pet posameznikov in dve pravni osebi. Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanj v EU. Sankcije so začeli uvajati oktobra lani, ko so se po smrti Mashe Amini po državi zvrstili številni protesti, policija pa jih je nasilno zatrla.

Zaradi kršenja človekovih pravic v Iranu je EU sankcije uvedla že proti več kot 200 posameznikom in skoraj 40 pravnim osebam. Povod za nov sveženj sankcij je bila usmrtitev treh ljudi, ki so novembra sodelovali