Kolektivna tožba: Apple bo začel izplačevati odškodnine

V Združenih državah Amerike so začeli uporabnikom iPhona izplačevati odškodnine. Do 500 milijonov bodo upravičeni tisti, ki so se pridružili kolektivni tožbi zaradi upočasnjevanja modelov iPhone. Škandal so poimenovali kar »batterygate« in ga označili za eno izmed največjih potrošniških prevar v zgodovini. Z upočasnjevanjem baterij so namreč svoje uporabnike prisilili k nakupu novih modelov telefona.

Podjetje Apple se je že leta 2020 poravnalo in privolilo, da bo potrošnikom, ki so se odločili za tožbo, plačalo odškodnino, čeprav so do konca vztrajali, da so nedolžni. Do izplačila odškodnin pa je prišlo šele zdaj, saj sta dve stranki nasprotovali pogojem poravnave. Njuna pritožba je ta teden padla v vodo in podjetje je začelo izplačevati odškodnine.

Skupinski tožbi so se lahko pridružili uporabniki modelov iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus in modelov SE z operacijskim sistemom iOS 10.2.1 ali kasnejše in uporabniki modelov iPhone 7 in 7 Plus z operacijskim sistemom iOS 11.2. Tožbi so se lahko pridružili do oktobra 2020. Seznam je na koncu štel približno tri milijone nezadovoljnih uporabnikov, ki bodo v povprečju prejeli odškodnino v višini 65 dolarjev.

V Sloveniji je zadeva še vedno v fazi potrditve kolektivne tožbe. Kot pojasnjujejo v Kolektivu 99, je 1. marca 2023 potekal narok na ljubljanskem okrožnem sodišču. Stranke v postopku pa še čakajo na sklep sodišča o potrditvi kolektivne tožbe. Kolektiv 99 v imenu oškodovanih slovenskih potrošnic in potrošnikov zahteva povračilo škode v višini 27,5 milijona evrov.