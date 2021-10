Slovenci tožijo Apple zaradi iphonov. Kaj moram storiti, če želim odškodnino tudi jaz?

Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je Zavod kolektiv 99 vložil kolektivno odškodninsko tožbo zoper ameriško korporacijo Apple. V tožbi pišejo, da je multinacionalka s sedežem v Kaliforniji z namernim upočasnjevanjem delovanja in zmanjševanjem nabora funkcionalnosti določenih modelov telefona iPhone oškodovala potrošnice in potrošnike tudi v Sloveniji, zato v korist vseh oškodovanih potrošnic in potrošnikov zahtevajo povračilo škode v znesku 27,5 milijona evrov. Tožba je bila vložena na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah, ki omogoča skupinsko uveljavljanje pravic posameznikov v primerih množičnega oškodovanja in s pomočjo Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji.

Kdo je upravičen do odškodnine

V Sloveniji naj bi bilo potencialno oškodovanih od 112.500 do 187.500 uporabnikov iphonov. Nekateri so težave rešili z nakupom novega telefona, drugi z zamenjavo baterije, tretji pa so kupili različne podporne naprave (npr. prenosne baterije), vsem pa se je zaradi posodobitev operacijskega sistema iOS zmanjšala vrednost njihovih naprav iPhone. V tožbi zatrjujejo, da je zaradi ravnanj korporacije Apple uporabnikom iPhone 6 in 6 plus nastala škoda v višini 104 evrov, uporabnikom iPhone 6s in 6s plus 165 evrov, uporabnikom iPhone SE 127 evrov in uporabnikom iPhone 7 in 7 plus 181 evrov.

Potrošniki, ki so telefon kupili v Sloveniji, bodo v primeru uspeha tožbe lahko uveljavljali svoje upravičenje do odškodnine z računom, bančnim izpiskom ali drugo obliko potrdila o plačilu, s katerim bodo lahko dokazali, da so v obdobju med 9. 9. 2014 in 28. 12. 2017 v Sloveniji kupili omenjeni iPhone model.

Kaj moram narediti

Zavod poziva potrošnice in potrošnike, ki so bili zaradi Applovih ravnanj oškodovani, da se prek obrazca na spletni strani www.kolektiv99.si evidentirajo in tako pripomorejo k nadaljnjemu postopku kolektivnega spora ter si zagotovijo, da bodo o obveščeni o prihajajočih korakih in dogodkih. Postopek za potrošnike ne pomeni nobenega stroška.

Korporacija Apple je 21. decembra 2017 »izdala obvestilo, v katerem je javno priznala, da je prek sistemskih nadgradenj operacijskega sistema iOS namenoma upočasnjevala delovanje in zmanjševala nabor funkcionalnosti nekaterih starejših iPhone modelov, ne da bi o tem predhodno obvestila uporabnike teh telefonov. S posodobitvijo iOS 10.2.1. so bili oškodovani uporabniki iPhone modelov 6, 6 plus, 6s, 6s plus in SE, s posodobitvijo iOS 11.2. pa uporabniki iPhone modelov 7 in 7 plus.«

»Zaradi priznanja in odkritij, povezanih z upočasnitvijo delovanja telefonov in s poslabšano močjo baterij, je bil Apple tarča številnih tožb, naloženi pa sta mu bili tudi dve globi, in sicer v Italiji (10 milijonov evrov) in Franciji (25 milijonov evrov). Marca 2020 se je družba Apple v ZDA dogovorila za sodno poravnavo, v kateri bo lahko višina odškodnine, glede na število prijavljenih oškodovancev, znašala od 310 do 500 milijonov ameriških dolarjev. Apple se je novembra 2020 v ZDA dogovoril še za eno sodno poravnavo v zvezi z omenjenimi ravnanji, tokrat v znesku 113 milijonov ameriških dolarjev,« so zapisali v sporočilu javnosti.