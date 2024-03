Ko nič ni zaleglo, je sina presenetila v šoli: »Ko me je zagledal, mu je bilo strašno nerodno«

Dan za dnem poslušamo pričevanja obupanih šolnikov, pa tudi učencev in dijakov, do katerih se mladi vsaj neprimerno obnašajo, če jih že ne terorizirajo. Vsi se običajno počutijo povsem nemočne, pogosto pa tudi starši ne vedo, kaj naj še storijo, da bi se njihovi angelčki nehali vesti kot hudički.

Precej korenitega pristopa se je domislila Britanka, ki se je ves čas trudila, da bi sina vzgojila v spoštljivega mladeniča, a ji je zadnje leto ali dve vzgoja ušla z vajeti. Ko je pred dnevi spet slišala, da njen 12-letnik jezika učiteljem, mu je Becky Crandley zagrozila, da bo, če se ne poboljša, začela hoditi z njim v šolo. Grožnje niso zalegle in 30-letnica se je odločila, da jih mora uresničiti. Ker je bilo menda najhuje pri matematiki, je izbrala ta predmet in tik po začetku šolske ure vkorakala v sinov razred ter sedla na stol poleg njega.

Razumem in sprejmem najstniško uporniško obnašanje, ne pa tudi nesramnosti in nespoštljivosti.

»Ko sem nazadnje govorila z ravnateljem, sem ga seveda vprašala, ali misli, da bi to pomagalo, in ali mi dovoli, da pridem. Strinjal se je, in odločila sem se, da poskusim. Nisem več vedela, kaj naj še naredim,« je povedala Becky, ki je sprva mislila, da je Harley pač prišel v leta, ko se začnejo otroci odraslim postavljati po robu ter iskati meje. Toda ko je njegovo obnašanje postajalo vedno bolj neprimerno, je nehala iskati izgovore.

Najhuje je bilo pri matematiki. FOTO: Undrey/Getty Images

»Razumem in sprejmem najstniško uporniško obnašanje, ne pa tudi nesramnosti in nespoštljivosti,« je pribila mama petih otrok. »Harleyju se ni sanjalo, da bom res prišla v njegov razred, mislim, da mojih groženj ni jemal resno. Ko me je zagledal, mu je bilo strašno nerodno, v obraz je postal temno rdeč, saj je učiteljica povedala, da sem njegova mama,« je razkrila Becky, ki se je v šolski klopi ob sinu tudi fotografirala in posnetek objavila na družbenem omrežju.

Z objavo si je prislužila ogromno všečkov drugih obupanih staršev, ki ne vedo več, kako bi ukrotili svoje otroke. Ni jih bilo malo, ki so pod fotografijo zapisali, da bodo njeno metodo preizkusili tudi sami.