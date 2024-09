Ko boste videli, kaj je nanosilo na ulice, boste obnemeli: »Tega še nisem doživela« (VIDEO)

Tako kot več drugih srednjeevropskih držav so tudi Hrvaško v četrtek zajele obilne padavine, obenem pa se je močno ohladilo. V Dalmaciji se je pojavilo okoli 20 vodnih tromb, vzdolž zahodne obale Istre pa je prišlo do obsežnega penjenja morske vode. Padavine se nadaljujejo tudi danes in že povzročajo težave v prometu.

Morska pena je za najbolj impresiven prizor po poročanju portala Istramet.hr poskrbela v Novigradu, kjer je veter raznašal peno po zraku, pobelila pa je tudi nekatere ceste.

Penjenje morske vode nastane zaradi povečanih vsebnosti raztopljenih organskih snovi, kombinacija močnega vetra in visokih valov pa ta pojav še okrepi.

Novigrad prekrila morska pena

Po besedah meteorologov gre za običajen pojav, ki pa je prebivalce Novigrada vseeno močno presenetil. »Mislila sem, da je sneg, ker ga nekaj napovedujejo,« je dejala ena od domačink za hrvaško televizijo Nova TV in dodala, da česa takšnega v 30 letih še ni videla.

Na Hrvaškem je davi zapadel prvi sneg, in sicer na smučarskem letovišču Platak severno od Reke, temperature pa so se močno spustile tudi drugod. V večjem delu države se bodo danes po napovedih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) čez dan gibale med osmimi in 13 stopinjami, na Jadranski obali pa med 11 in 22.

Za celotno hrvaško obalo danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi močnega, občasno orkanskega vetra. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi obilnih padavin. Te so davi sicer že povzročale težave, saj se je po podatkih hrvaškega avtokluba Hac zgodilo več prometnih nesreč, v Zagrebu pa je bregove prestopila reka Sava.