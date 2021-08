Kljub zaprtju se virus širi, uvedli bodo policijsko uro

Čeprav se je Nova Zelandija zaprla takoj, ko so odkrili okužbo, je število naraslo na 31.

V torek so po dolgem času na Novi Zelandiji zabeležili prvi primer covida-19, v državo ga je prinesel 58-letni domačin, ki se je vrnil iz Avstralije, in premierkaje sprejela za mnoge pretirano odločitev, da državo nemudoma zapre. Tako je želela širjenje okužb zatreti v kali, a kot kaže, ji ni uspelo.Od takrat se je število okuženih z novim koronavirusom namreč povzpelo na 31, prve so zabeležili tudi v prestolnici Wellington, zato bo strogo zaprtje trajalo vsaj še do torka. Večina, kar 19 primerov, je povezanih z omenjenim 58-letnikom, okužbe pa so med drugim potrdili še pri srednješolski učiteljici, dijakih drugih srednjih šol, medicinski sestri, enem od bolnikov aucklandske bolnišnice in stevardesi. Ardernova upa, da jim bo s strogimi ukrepi znova uspelo zajeziti širjenje virusa, kot jim je to lani, zato poziva vse, naj se jih držijo.»Zavedam se, da bi vsi radi čim prej pozabili na leto 2020, a takrat smo se naučili, da naša strategija deluje. Številke rastejo, a potem tudi padejo. Samo potrpeti je treba, zato pozivam vse, resnično vse, da pomagajo zaustaviti širjenje virusa,« je dejala.Ukrepi se medtem zaostrujejo tudi v Avstraliji, še posebno v Sydneyju, kjer zaprtje podaljšujejo za en mesec in v nekaterih predelih mesta s ponedeljkom uvajajo policijsko uro. Prav tako morajo ljudje na prostem ves čas nositi zaščitne maske, edina izjema je med telesno aktivnostjo, v nasprotnem primeru jim grozi plačilo globe. V zvezni državi Novi Južni Wales, katere prestolnica je Sydney, so včeraj zabeležili 642 novih primerov okužb, štirje so zaradi covida-19 umrli.