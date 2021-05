Kje se je rodil Krištof Kolumb?

Zaupajo tehnologiji

Je bilPortugalec, Italijan ali Španec? Strokovnjaki so pet stoletij po smrti slovitega raziskovalca sklenili enkrat za vselej odgovoriti na to vprašanje, pri tem jim bo pomagala analiza DNK.Splošno uveljavljeno prepričanje se glasi, da se je Kolumb rodil leta 1451 na območju Genove v današnji Italiji, a kljub temu marsikdo o tem dvomi. V Španiji ga umeščajo na več koncev, kot so Valencia, Espinosa de Henares, Galicija in celo Majorka, nekateri pa vztrajajo, da se je rodil v portugalski regiji Alentejo.Univerza v Grenadi je prepričana, da bo njihova analiza potrdila, da je bil Kolumb zanesljivo španskega rodu, povrhu pa iz plemiške družine, kar bodo kosti morjeplovca, ki jih hranijo v seviljski katedrali, nedvomno potrdile, naznanjajo. Prve vzorce DNK so odvzeli že v letih 2004 in 2005, a tehnologija takrat še ni bila tako napredna, da bi zagotovila zanesljive rezultate. Šestnajst let pozneje so prepričani, da se jim znanost ne bo izneverila in da bodo vzorci zadostovali za jasen odgovor, za še več gotovosti pa bodo poskrbeli vzorci Kolumbovega sinain brata, njihov DNK pa bodo primerjali tudi z osebami, ki se pišejo Kolumb in danes živijo v Španiji, Italiji in na Portugalskem.Analizo bodo opravili neodvisni laboratoriji v Evropi ter Severni in Južni Ameriki, pri njej pa sodelujeta še univerza v Firencah in Univerza Severnega Teksasa. Rezultati bodo znani predvidoma oktobra. O rojstvu kroži torej še veliko ugank, okoliščine smrti pa so povsem nedvoumne: raziskovalec, ki je štirikrat osvojil Novi svet, je umrl leta 1506 v kraju Valladoil v Španiji, na njegovo željo pa so ga pokopali na otoku Hispaniola, ki je danes pod upravo Dominikanske republike in Haitija. Njegov grob so 1795. prestavili na Kubo, leta 1898 pa v Sevillo.