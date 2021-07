Kitajski astronavti uspešno opravili vesoljski sprehod (VIDEO)

Kitajski astronavti so uspešno opravili prvi vesoljski sprehod s svoje vesoljske postaje Tiangong, kar po kitajsko pomeni nebeška palača, so poročali kitajski mediji. Astronavtainsta v okviru prve večurne misije v vesolju namestila opremo na zunanjo stran postaje in izvedla več testov.Astronavta sta se na postajo vrnila varno in sta zdrava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.To je bil drugi vesoljski sprehod za Kitajsko, potem ko je leta 2008 kitajski astronavt zapustil plovilo Šendžov 7 in v vesolju preživel okoli 20 minut.Kitajski inženirji so nedavno izumili novo vesoljsko obleko, ki je težka okoli 100 kilogramov in naj bi bila udobnejša od dosedanjih, omogoča pa tudi daljše misije v vesolju.Trije astronavti, ki jih vodi poveljnik, so pred dvema tednoma dosegli vesoljsko postajo v okviru prve kitajske vesoljske misije s posadko v petih letih. V okviru prvega bivanja na postaji, ki naj bi trajalo tri mesece, bodo astronavti predvsem opravljali delo na postaji, testirali osnovne funkcije in izvajali znanstvene poskuse.Na postaji sicer še vedno potekajo dela, namestiti morajo namreč še dva modula, preden bo končana v letu 2022.