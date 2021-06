Kit ga je požrl in izpljunil

2001.

je preživel strmoglavljenje letala.

Da je bila vse skupaj pomota, saj ga je kit povsem nehote zajel v svoja gromozanska usta s planktonom vred, ni nikakršna tolažba. Ribič si še dolgo ne bo opomogel od izjemnega šoka, a možakar smrti ni prvič zrl v oči., ki se je v najbolj grozljivih sekundah svojega življenja v mislih že poslavljal od žene in sinov, kitu grbavcu ni teknil, zato ga je ta preprosto izpljunil. V silovitem pljusku je poletel v velikem loku in pristal na gladini, kjer so mu nemudoma priskočili na pomoč šokirani ribiči, ki so bili prepričani, da so med pobiranjem vrš z jastogi izgubili dolgoletnega prijatelja. Packard se je usodnega dne kot običajno v potapljaški opremi spustil pod gladino ob obali Cape Coda v ameriški zvezni državi Massachusetts, da bi preveril ulov, ko ga je nekaj nenadoma silovito zagrabilo in vsrkalo vase.Bil je prepričan, da je žrtev velikega belega morskega psa, kmalu pa je spoznal, da je v gromozanskem prostoru, votlini, v katerih ni zob. Takoj je pomislil, da ga je zajel kit, se spominja. »Rekel sem si, hudiča, takšen bo moj konec. Umrl bom v kitovih ustih,« pripoveduje Packard, ki ga je kit, ko je spoznal zmoto, sklenil izpljuniti, in za ribiča se je začelo strahovito premetavanje po ustni votlini, med katerim mu je že pošteno zmanjkovalo zraka in postajal je omotičen.K sreči je bil kmalu na prostem. Po vratolomnem letu je pristal na morski gladini, v napadu, ki to pravzaprav ni bil, pa jo je odnesel z le nekoliko zvitim kolenom in udarninami, drugih poškodb zdravniško osebje po temeljitem pregledu ni odkrilo. Šok pa je bil izjemen in ga bo spremljal še dolgo, strokovnjaki svarijo Michaela, ki je sklenil, da se bo po kratkem okrevanju vendarle hitro vrnil v morje, ki mu daje kruh že 35 let, in nadaljeval svoje poslanstvo. Kajti življenje je kratko, poudarja, nikoli ne veš, kdaj te bo doletel konec. In kakšen bo!Kot rečeno, se je smrti ognil že drugič: leta 2001 je preživel strmoglavljenje letala v Kostariki, odnesel jo je s poškodbo obraza in več zlomi.