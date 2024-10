Ker je podnevi prevroče, so plaže v Dubaju odprli ponoči

Ker je podnevi pogosto prevroče za na plažo, so se v Dubaju odločili, da ljudem omogočijo kopanje ponoči. Osvetlili so jih z reflektorji in zagotovili reševalce iz vode, opremljene z daljnogledi za nočno opazovanje. Ideja je očitno dobra, saj so ponoči na plažah letos našteli več kot milijon ljudi.

Združeni arabski emirati so eno najbolj vročih območij na Zemlji in s podnebnimi spremembami se temperature še višajo. Te dni je tam čez dan okoli 37 stopinj Celzija.

»Ko sonce zaide, se temperature znižajo in res je prijetno,« je povedal 32-letni Pakistanec, ki je na nočno kopanje pripeljal svoje otroke.

Mesto je namenilo nočnim plažam že več kot 800 metrov svoje obale. Opremljene so z mrežami za zaščito pred morskimi psi in ogromnimi reflektorji, obalna straža pa deluje 24 ur na dan.

Obiskalo več kot 17 milijonov ljudi

Oblasti obenem preizkušajo sisteme kamer z umetno inteligenco za zaznavanje morebitnih klicev na pomoč.

Plaža Um Sukejm je bila tako v petek okoli polnoči polna ljudi, tudi številnih priseljencev, ki predstavljajo večino prebivalstva Združenih arabskih emiratov. Med njimi je bila 38-letna trenerka fitnesa iz Belorusije. "Počutim se kot v kopeli," je dejala. "Sem pridemo vsak konec tedna. Včasih tu s prijatelji kar zaspimo," pa je povedala filipinska delavka.

Kot je povedala strokovnjakinja za raziskave v turizmu na nizozemski univerzi Manuela Gutberlet, se je Dubaj poleti ponavadi zaradi vročine izpraznil. Z ogromnimi nakupovalnimi središči in pokritimi zabaviščnimi parki pa je postal celoletna turistična destinacija. Lani ga je obiskalo več kot 17 milijonov ljudi.