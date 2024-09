Dubajska princesa, ki je na Instagramu zapustila moža, zdaj unovčila nezvestobo in postala ljubljenka žensk

Julija letos je svet obkrožila novica, da je najlepša arabska princesa Shaika Mahra bint Mohammed bin Rashid al Maktoum preko Instagrama zapustila moža.

»Dragi mož, ker ti družbo delajo drugi, s tem razglašam najino ločitev. Ločujem se od tebe, ločujem se in ločujem se. Vse najboljše. Tvoja bivša žena,« je zapisala princesa na Instagramu.

Kljub temu ni jasno, kaj se bo zdaj zgodilo z njenim zakonom, ki je trajal zgolj leto in dva meseca. Trojni talak lahko za »instantno ločitev« namreč uporabijo le moški, medtem ko se morajo ženske, ki si želijo razveze, obrniti na sodišče, še prej pa se mora z ločitvijo strinjati tudi mož.

Vsi so ugibali o tem sporočilu, pojavile so se tudi trditve, da gre za hekerski napad na princesin profil. Vendar v naslednjih tednih sporočilo ni izginilo in nihče ni zanikal razpada zakona.

Nova poteza

Princesa Shaika Mahra je zdaj naredila novo potezo, ki je v javnosti doživela velik odziv. Po tem ni več nobenega dvoma, da je do ločitve res prišlo.

Princesa je lansirala parfum z ustreznim imenom - Ločitev. V oglasu na družbenih omrežjih je pokazala črno stekleničko parfuma. »Ali vidite, kako se Mahra spopada z ločitvijo? Zelo tiha, zelo elegantna, ni kot večina vas, ki divjate ali delate videe na internetu,« so komentarji pod njeno objavo, poroča kurir.rs.

