Razglasili naj hotele: na seznamu najboljših tudi številni evropski

Začetek hotela Capella Bangkok ni bil najlažji. Odprli so ga leta 2020, v času pandemije, ki je turizem spravila na kolena. A le štiri leta pozneje je zasedel prvo mesto na seznamu 50 najboljših hotelov na svetu, ki so ga objavili pred dnevi. Tako je odločilo 600 anonimnih glasovalcev z vsega sveta, od novinarjev, ki pišejo predvsem o turizmu, do hotelirjev. Capella Bangkok, ki je skočil za kar deset mest, je eden od štirih v tajski prestolnici, ki so se uvrstili med naj 50, in tudi sicer je slavila Azija: kar sedem hotelov iz prve deseterice je iz regije, na šestem mestu denimo 137 let star Raffles Singapore, rojstni kraj znamenitega koktajla Singapore Sling, skupno pa jih je na seznamu 19.

Passalacqua na drugem mestu

Lanski zmagovalec Passalacqua, čudovita italijanska vila iz 18. stoletja z razgledom na jezero Como je letos drugi. Na tretjem mestu je hotel Rosewood Hong Kong, pariški Cheval Blanc se je uvrstil na četrto mesto, peti je hotel Upper House iz Honkgonga. Med prvo deseterico so še že omenjeni Raffles, tokijski Aman, Soneva Fushi z Maldivov, Atlantis the Royal iz Dubaja in indonezijski Nihi Sumba.

Na seznamu je 13 evropskih hotelov, devet jih je iz Severne Amerike, po štirje iz Afrike in Oceanije in eden iz Južne Amerike.