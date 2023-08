Kdo je skrivnostna in lepa Prigožinova vdova ter zakaj ji pravijo vladarica iz sence?

Novica, da je v letalski nesreči umrl vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin, je šokirala javnost po vsem svetu in sprožila različne teorije. Letalo z desetimi potniki je namreč strmoglavilo v severnem predmestju Moskve, preživelih pa ni bilo. Prigožin je za sabo pustil ženo Ljubov Prigožinovo in tri otroke.

Kdo je Ljubov Prigožinova

Ruska podjetnica in farmacevtka se je rodila 26. junija 1970. Je lastnica verige butikov, znanih kot Muzej čokolade, v Sankt Peterburgu, poleg tega si lasti še velnes centra v regiji Leningrad in butični hotel Cristal Spa & Residence, ki je leta 2013 prejel prestižno nagrado Perfect Urban Day Spa. Prav tako je lastnica Agat LLC, hčerinske družbe Concord Management and Consulting LLC, ki pripada skupini Concord, ki jo je ustanovil njen mož.

Na začetku vojne v Ukrajini so zahodne države za Ljubov Prigožino uvedle finančne sankcije zaradi ugodnosti, ki jih je njen mož pridobil z javnimi naročili z ruskim obrambnim ministrstvom med priključitvijo Krima in prorusko separatistično okupacijo vzhodne Ukrajine.

Kljub uvedbi sankcij je Ljubov svojemu možu še naprej zagotavljala pomembno podporo. Njeno delovanje je diskretno in skrito pred očmi sveta, govori pa se, da ima precejšen vpliv ter zavzema osrednji položaj pri vodenju poslov skupine Wagner. Zato jo velikokrat imenujejo kar vladarica iz sence.

Prigožinovi otroci

Prigožin je imel z Ljubov tri otroke: dve hčerki, Polino in Veroniko, in sina Pavla. Čeprav naj bi vsi trije živeli stran od radovednih oči javnosti, je Financial Times poročal, da je štiri dni pred invazijo na Ukrajino Veronika v Španiji tekmovala v preskokovanju ovir s konjem, najstarejša hči Polina pa naj bi se udeleževala mednarodnih konjeniških prireditev celo po uvedbi sakcij.

Polina naj bi bila prav tako leta 2019 delničarka ruske družbe Lakhta Plaza, ki je marca 2022 prišla pod sankcije ZDA. Zdaj je pod nadzorom njenega brata Pavla.

Lakhta Plaza je, glede na korporativne dokumente, delila revizorja in telefonsko številko z ruskimi podjetji, ki so dobavljala težko industrijsko opremo rudarskim in gozdarskim podjetjem v Afriki, proti katerim so ZDA in EU pozneje uvedle sankcije, saj naj bi bila ta podjetja pravzaprav krinka Wagnerja.