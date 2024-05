Ko sta na rdečo preprogo stopili hčerki zvezdnice, je završalo (Suzy)

Ko se je pretekli konec tedna Ameriški filmski inštitut (AFI) poklonil Nicole Kidman z nagrado za življenjsko delo, je Avstralka s seboj pripeljala vso družino. Najbolj je završalo, ko sta z njo in možem Keithom Urbanom na rdečo preprogo stopili njuni najstniški hčerki, 15-letna Sunday Rose in 13-letna Faith Margaret.

Vse do sedaj sta ju namreč igralka in glasbenik skrivala pred žarometi. Zdaj sta se prvič nastavili pred fotoaparate v obleki Monique Lhuillier, družbo pa so družini delali tudi Nicolina sestra Antonia, njen mož Craig Marran ter njuni otroci Sybella, Alexander, Lucia in Nicholas.

Igralki družina največ pomeni, zato ni presenetljivo, da je povabila kar najbližje, manjkala je le njena 84-letna mama Janelle Ann, za katero Nicole pravi, da ji še vedno vsakokrat komentira stilsko izbiro. Tokrat je imela mama najbrž polne roke dela, saj je imela na rdeči preprogi vse ženske svoje družine.