Šef Wagnerjevih plačancev naj bi umrl v strmoglavljenju letala. Kje je Putin (VIDEO)

Jevgenij Prigožin je vodja skupine plačancev Wagner, ki jo je ustanovil leta 2014. Bogat poslovnež s kazensko kartoteko je bil znan kot "Putinov kuhar", ker je oskrboval Kremelj. Junija je povedel svoje čete na kratkotrajni upor, potem ko je prevzel nadzor nad južnim ruskim mestom Rostov na Donu in korakal proti Moskvi, da bi odstranil vojaško vodstvo. Vendar je Prigožin napredovanje ustavil po pogajanjih s Kremljem, v katerih je posredoval tudi beloruski voditelj Aleksander Lukašenko. V skladu s sporazumom o koncu upora so bile obtožbe proti Prigožinu umaknjene in ponudili so mu preselitev v Belorusijo. Od takrat se je skrival, čeprav bi posnetek, objavljen pred nekaj dnevi, lahko nakazal, da je nekje v Afriki.