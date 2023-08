Putin končno komentiral Prigožinovo smrt, dogodek označil za tragedijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrekel sožalje preminulim v sredinem strmoglavljenju letala, v katerem naj bi umrl tudi vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin. Putin je dogodek označil za tragedijo, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake. Ob tem je spomnil na prispevek wagnerjevcev v Ukrajini.

»Prigožina sem poznal že zelo dolgo, od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Bil je človek z zapleteno usodo in v življenju je delal hude napake, vendar je dosegel potrebne rezultate. Tako zase kot, kadar sem ga prosil, za skupno stvar, kot v teh zadnjih mesecih,« je iz Kremlja sporočil Putin.

Jevgenij Prigožin (levo), lastnik Wagnerja, pomaga Vladimirju Putin med eno od uradnih večerij v Kremlju. FOTO: Pool New Reuters

»Bil je nadarjen človek, nadarjen poslovnež,« je dodal skoraj 24 ur po strmoglavljenju letala v regiji Tver. Kot je še dejal v televizijskem prenosu sestanka z vodjo doneških separatistov Denisom Pušilinom, je treba počakati na rezultate preiskave nesreče.

Od spodletelega upora se Prigožin ni veliko pojavljal v javnosti.

Letalo je strmoglavilo

Letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo zvečer strmoglavilo med letom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke.

Da je bilo Prigožinovo ime navedeno med potniki ponesrečenega letala, je kmalu za tem potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet, ki je že sprožila preiskavo o strmoglavljenju letala znamke Embraer. Kasneje so sporočili, da je bil Prigožin dejansko na letalu.

Prigožin je po mesecih napetosti med Wagnerjem in ruskim vojaškim vodstvom v zvezi z vojno v Ukrajini, kjer so njegove enote igrale pomembno vlogo, 24. junija sprožil upor proti Moskvi, ki pa se je končal še isti dan - domnevno po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka med vodjo wagnerjevcev in Putinom.

