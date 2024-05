Rogaška brez licence,​ v Evropo četrti?

Razplet licenčnega postopka za klube 1. SNL za sezono 2024/25 je sprožil nerodnost. Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov Rogaški na prvi stopnji ni podelila tekmovalne licence za sezono 2024/25 in za Evropo. Tri kroge pred koncem – danes in jutri bodo na sporedu tekme 34. kroga – se za 9. mesto in dodatne kvalifikacije potegujeta Radomlje in Aluminij. Formalno bi ob Rogaški moral izpasti tudi zadnji.

Nesporna odločitev o nedodelitvi tekmovalne licence, potem ko Rogaška tako rekoč ni izpolnjevala nobene od zahtev (finančne, pravne, športne in infrastrukturne) za pridobitev licence, bi lahko vplivala na razplet bitke za obstanek. Rogaška namreč igra tako proti Radomljam (jutri), kot proti Aluminiju (v 35. krogu), povrhu pa 24. t. m. še finale pokala Pivovarne Union. Njena zmaga bi lahko odprla vrata Evrope četrtouvrščeni ekipi. Najodgovornejši mož pri NK Rogaška, direktor Nino Ivačič, je pojasnil, zakaj klub ni prejel tekmovalne licence in izrazil optimizem, da bo po pritožbi na drugi stopnji klub izpolnil zahteve za pridobitev licence in sproti reševal težave.

Špalir za prvake v Ljudskem vrtu Pari 34. kroga, danes: Aluminij – Bravo Kostel (15.), Koper – Domžale (17.30), Maribor – Celje (20.15); nedelja: Kalcer Radomlje – Rogaška (15), Olimpija – Mura (17.30). Vrstni red: Celje 75, Olimpija 63, Maribor 60, Bravo 45, Koper 44, Mura 41, Domžale 39, Rogaška 33, Kalcer Radomlje 28, Aluminij 27.

V senci administrativnih nerodnosti in zapletov bo jutri v Ljudskem vrtu štajerski derbi. Mariborčani gostijo prvake iz Celja, ki so bili spomladi v senci vijoličnih. Mariborčani pa še upajo na prestižno drugo mesto v dvoboju z Olimpijo, s katero se bodo pomerili naslednji konec tedna.