Triletni sin zvezda videospota (VIDEO)

V skupini Il Divji se te dni veliko dogaja in je članom vse prej kot dolgčas. V teh dneh so v svet poslali skladbo z naslovom Odpeljem te, za katero napovedujejo, da bo velika poletna uspešnica. Avtor skladbe, kitarist in tenorist Žiga Šraml pravi, da je polna obljub o poletnih avanturah in pričakovanjih, kar odlično sovpada z družinskim veseljem, ki ga trenutno doživlja skupina.

»Ne gre le za pesem, ki jo boste želeli poslušati na poti na morje ali med poletnimi izleti, temveč tudi skladbo, ki simbolizira nove začetke in svežo energijo. Ne morem čez sebe, sem romantik in večino pesmi dojemam kot govor, dialog ali misel nekoga. Zato naslov Odpeljem te, ki je neposredna želja, da se gre na lepše. Navdih sem dobil doma, na domači terasi, medtem ko so se otroci igrali, midva z ženo pa sva sedela tam z željo po 'pobegu na lepše'. Dejstvo pa je, da pozitivnih, slovenskih pesmi nikoli ni dovolj in smo Divji tudi potrebovali nekaj, s čimer bomo lahko razveselili publiko, da bodo lahko celo zaplesali,« pravi Šraml.

V Šaleški dolini so posneli tudi videospot, ki je dogodivščina posebne vrste tako za skupino kot za njihove družinske člane. Eden od igralcev je namreč triletni Žigov sin Maj, ki zagotovo ni zadnji družinski član, ki bo nastopal v kakšnem videospotu. Kandidatov zanje v skupini ne bo zmanjkalo, saj oktobra pričakujejo novega. Baritonist Lojzi Bobnar bo jeseni tretjič postal oče.

»Z ženo neizmerno uživava v družbi najinih malčkov, zato sva se odločila še za tretjo kepico ljubezni. Delala sva sicer na punčki, katerega spola pa bo otrok, se pustimo presenetiti. Kdo ve, morda pa bo v tretje uresničen najin načrt,« nam je zaupal bodoči očka.

V videu nove skladbe nastopa tudi avtorjev sin Maj. FOTO: osebni arhiv

Kako pa se bo družinsko življenje spremenilo s prihodom novega člana oziroma članice? »Glede na to, da sta sinova navdušena nad glasbo, ne pričakujem, da bo kaj drugače pri tretjem otroku. Pri nas je glasba doma tako ali drugače, tako da že komaj čakamo to malo nagajivo dete,« še doda. Deček ali deklica bo šesti otrok v skupini. Poleg Lojzijevih dveh sinov ima kitarist in drugi tenorist Žiga Šraml prav tako dva otroka, prvi tenorist Klemen Rutar, znan tudi kot Divji fotr, pa ima hčerko.