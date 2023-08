Tako se po smrti Prigožina odziva svet: Likvidacija pomeni neposredno sporočilo elitam

Iz sveta se vrstijo odzivi po domnevni smrti vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki naj bi bil med potniki, umrlimi v sredinem strmoglavljenju letala pri Moskvi. Medtem ko številne zahodne države svarijo pred špekulacijami o smrti Prigožina, pa v Ukrajini menijo, da je bila njegova smrt zaradi junijskega upora predvidljiva.

Smrt Prigožina je bila predvidljiva, je v sredo zvečer za nemški časnik Bild povedal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. »Prigožin si je smrtno obsodbo podpisal v trenutku, ko se je ustavil 200 kilometrov od Moskve,« je nadaljeval.

Prepričan je, da je Wagnerjev junijski upor resnično prestrašil ruskega predsednika Vladimirja Putina in predvidljivo pripeljal do posledic, saj »Putin ne odpušča tistim, ki so ga prestrašili«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Če bi se potrdila teorija, da je bilo zasebno letalo s Prigožinom na krovu sestreljeno, bi ta »likvidacija pomenila neposredno sporočilo elitam, da se v Rusiji začenjajo brutalni poboji njihovih ljudi«, je poudaril in dodal, da je Moskva s tem poslala sporočilo tudi lastni vojski, da bo vsaka nelojalnost kaznovana s smrtjo.

Na prizorišču strmoglavljenja. FOTO: Stringer Reuters

Svetovni voditelji svarijo pred špekulacijami

Predsednik ZDA Joe Biden je medtem priznal, da okoliščin strmoglavljenja letala ne pozna, a pri tem dodal, da se v Rusiji se ne zgodi veliko stvari, za katerimi ne bi stal Putin.

Tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je posvarila pred špekulacijami. Ob tem pa je opozorila, da incident vseeno izpostavlja, »da sistem in oblast, ki temelji na nasilju, tudi v notranjosti pozna le nasilje«.

Tiskovni predstavnik francoske vlade Olivier Veran je izjavil, da obstajajo utemeljeni dvomi glede okoliščin letalske nesreče. Tiskovni predstavnik britanske vlade je sporočil, da pozorno spremljajo razmere. Predsednica odbora za zunanje zadeve v britanskem parlamentu Alicia Kearns pa je prepričana, da bi »nam hitrost, s katero so ruski uradniki potrdili, da je bil Prigožin na letalu, morala povedati vse, kar moramo vedeti«.

Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je poudarila, da Belorusi Prigožina ne bodo pogrešali. »Bil je morilec in kot takega si ga je treba zapomniti. Njegova smrt bi lahko onemogočila prisotnost Wagnerja v Belorusiji in s tem zmanjšala grožnjo našemu narodu in sosedom,« je še dodala.

Potrdili, da je bil šef Wagnerjevih na letalu

Zasebno letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo v večernih urah strmoglavilo med letom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer naj bi umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil Prigožin na letalu, je potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet, ki je sprožila preiskavo o strmoglavljenju letala znamke Embraer.

Po njihovih navedbah je bil na istem letalu tudi poveljnik in soustanovitelj Wagnerja Dmitrij Utkin. Našli naj bi sicer že vseh deset žrtev strmoglavljenja. Strmoglavljenje letala je medtem potrdilo tudi rusko ministrstvo za izredne razmere, ki pa Prigožina ni omenilo. Kremelj in obrambno ministrstvo se doslej na incident še nista odzvala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jevgenij Prigožin FOTO: Pmc Wagner Via Reuters

Kanal Gray Zone, ki naj bi bil povezan z Wagnerjevo vojsko, je na Telegramu zapisal, da je bilo letalo sestreljeno, vendar po njihovih navedbah ni gotovo, da je bil Prigožin na njem. Kot so dodali, sta bili hkrati v zraku dve Wagnerjevi letali, pri čemer je drugo pristalo na letališču Ostafjevo južno od Moskve.

Britanski varnostni vir, ki ga navaja časnik The Daily Telegraph, sicer meni, da je letalo skoraj zagotovo sestrelila ruska obveščevalna služba FSB, ki je delovala po nareku Putina. Keir Giles, strokovnjak za Rusijo iz inštituta Chatham House, pa je pozval k previdnosti glede poročil o Prigožinovi smrti. Pojasnil je, da je v zadnjem času »več posameznikov spremenilo svoje ime v Jevgenij Prigožin«, s čimer naj bi si šef Wagnerja želel prikriti svoja potovanja.