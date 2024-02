Katoliška cerkev zaznamovala 32. svetovni dan bolnikov

Katoliška cerkev je včeraj, na god Lurške Matere Božje, zaznamovala 32. svetovni dan bolnikov, ki ga je leta 1993 vpeljal papež Janez Pavel II. V Sloveniji je osrednja slovesnost potekala v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, kjer je mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, so zapisali na spletni strani bazilike Marije Pomagaj. Tradicionalne slovesnosti ob svetovnem dnevu bolnikov na Brezjah se je sicer prijelo ime malo romanje bolnikov na Brezje, saj še eno podobno romanje poteka v mesecu juniju.

Danes bodo v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana pripravili različne meritve in svetovanja.

Papež Frančišek je ob svetovnem dnevu bolnikov napisal poslanico z naslovom Ni dobro za človeka, da je sam. Zapisal je, da je »Bog, ki je ljubezen, človeka od začetka ustvaril za občestvo in v njegovo bitje vpisal razsežnost odnosov. Tako je naše življenje, ki je oblikovano po podobi Trojice, poklicano, da se v polnosti uresniči v dinamiki odnosov, prijateljstva in medsebojne ljubezni. Ustvarjeni smo, da bi bili skupaj, ne sami. In prav zato je občestvo tako globoko zapisano v človeško srce; izkustvo zapuščenosti in osamljenosti nas prestraši, je boleče in celo nečloveško, še bolj v času krhkosti, neodločnosti in negotovosti, ki so pogosto posledica katere koli nenadne resne bolezni.«

V luči svetovnega dneva bolnikov bodo danes, se pravi v ponedeljek, v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana pripravili različne meritve in svetovanja. Med drugim bodo izvajali meritve krvnega tlaka, obiskovalci pa bodo imeli tudi možnost kratkega posveta s psihologom in dietetičarko o zdravem življenjskem slogu.