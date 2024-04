Katastrofa: strele in poplave ubile več kot 100 ljudi, razglasili izredne razmere (VIDEO)

V Pakistanu je po močnem neurju, ki je zajelo jugozahodni del države, umrlo najmanj 50 ljudi. Hude poplave so prizadele tudi v sosednji Afganistan, kjer je umrlo prav toliko ljudi, tako da se je število žrtev v teh dveh državah povzpelo na sto, so sporočile afganistanske oblasti. Najbolj prizadeta je bila pakistanska provinca Punjab, kjer je strela med petkom in nedeljo ubila kar 21 ljudi. Poplave, ki so sledile, so prekinile oskrbo z električno energijo in transport, poplavljena so bila številna kmetijska zemljišča.

Razglasili izredne razmere in zaprli šole

Afganistanske oblasti trdijo, da je bilo poškodovanih več kot 600 hiš in pobitih okoli 200 domačih živali. Nekateri mrtvi so bili kmetje, ki so se med neurjem znašli na poljih, poroča BBC.

Več provinc je razglasilo izredne razmere, številne šole pa so zaprte do sredine tedna.

V prihodnjih dneh se vreme še ne bo umirilo, zato so pakistanske oblasti opozorile na možnost zemeljskih plazov in novih poplav.