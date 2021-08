Samomorilski napad na letališču v Kabulu: že štejejo mrtve

Opozorilo pred napadi

Pred letališčem v Kabulu je danes odjeknila eksplozija, je potrdil tiskovni predstavnik Pentagonana Twitterju. CNN poroča, da naj bi šlo za samomorilski napad.Podrobnosti in okoliščine eksplozije niso znane, glede na poročila z območja pa je slišati strele v bližini letališča, navaja britanski BBC. Eksplozija je odjeknila pred vhodom Abbey, kjer so nameščeni britanski vojaki. Gre za enega od treh vhodov, ki so jih zaprli zaradi teroristične grožnje.Kirby je že potrdil, da je eksplozija terjala žrtve, število za zdaj še ni znano. Med njimi so civilisti in pripadniki ameriške vojske. Kirby je sporočil tudi, da se je zgodila še ena eksplozija v bližini letališča.Po poročanju Reutersa, naj bi talibanski uradnik sporočil, da je smrtnih žrtev najmanj 13.Bela hiša je potrdila, da je ameriški predsednikseznanjen z razvojem dogodkov.ZDA, Avstralija in Velika Britanija so danes svoje državljane pozvale, naj zaradi velike nevarnosti terorističnega napada takoj zapustijo območje letališča v Kabulu, kjer si na tisoče ljudi še vedno obupano prizadeva, da bi se v begu pred talibani vkrcali na enega od evakuacijskih letov, poročajo tuje tiskovne agencije.Več držav danes ustavlja evakuacijske lete iz Kabula ali pa bodo to storile kmalu. Med prvimi je evakuacijske lete zaključila Danska že v sredo, tudi Nizozemska bo danes sklenila reševanje, čeprav bo verjetno morala tam pustiti več ljudi. Francija bo evakuacijske lete iz Kabula končala predvidoma v petek, poročajo tuje tiskovne agencije.Ameriško obrambno ministrstvo je danes zanikalo poročila, da nameravajo ZDA umik iz Afganistana zaključiti že ta konec tedna. V Pentagonu so sporočili, da bodo evakuacije Američanov in njihovih afganistanskih sodelavcev preko letališča v Kabulu izvajali do izteka roka 31. avgusta.