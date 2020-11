Kaos na ameriških ulicah: protestirajo Trumpovi in Bidnovi

Medtem ko se volilni lističi v ZDA še prištevajo, so protestniki že drugo noč zapored odšli na ulice v več zveznih državah. Ozračje je vse bolj napeto v pričakovanju razglasitve zmagovalca volitev.Amerika je razdeljena, kar jasno sporočajo tudi odstotki glasov, ki so jih volivci namenili kandidatoma. Potem ko so ameriški mediji objavili, da je demokratdobil glasove v Wisconsinu in Michiganu, je pred republikancembolj zapltena pot do zmage. Če želi nadaljevati tekmo, mora osvojiti še Georgio in Arizono ali Georgio in Nevado.Protesti so se ponoči dogajali v Portlandu, New Yorku, Atlanti, Detroitu, Los Angelesu, Seattlu, San Diegu ... Na ulicah so podporniki Bidna, ki želijo, da se nadaljuje preštevanje glasovnic, pa tudi podporniki Trumpa, ki želijo ustavitev štetja. Trump je sicer vložil tožbe za zaustavitev štetja v Georgii, v Wisconsinu zahteva ponovno preštevanje, v Pensilvaniji konec štetja glasovnic, v Nevadi in Arizoni pa štetje naprej.Trumpovi privrženci so se zbrali v Arizoni, nekateri tudi oboroženi, in zahtevajo prekinitev štetja.Po pisanju časnika US Today so protesti po večini mirni, a so razmere na trenutke napete in nabite s čustvi. Zaradi poročil o nasilnih protestih v Portlandu v Oregonu so oblasti na ulice razporedile policiste. Policija je po poročanju nekaterih medijev prijela 10 ljudi, v New Yorku pa 50.