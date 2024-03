Kamere posnele novi napad medveda na ulici: dve osebi poškodovani (VIDEO)

Dve osebi sta po napadu medveda v slovaškem mestu Liptovsky Mikulaš končali v bolnišnici. 49-letna ženska je utrpela poškodbo rame, 72-letni moški pa se zdravi zaradi ran na glavi. Lokalni mediji poročajo, da je policija medveda pregnala iz mesta v gozd. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo medveda, ki teče po cesti. To je že drugi tovrstni napad na Slovaškem v samo nekaj dneh, piše BBC.

V petek se je napad medveda končal tragično, saj je umrla 31-letna beloruska turistka. S prijateljem sta med pohodom po

Nizkih Tatrah zagledala medveda in sta zbežala vsak v svojo smer. Medved je sledil ženski, ta pa je padla po strmem pobočju in mrtva obležala.

Novi napad v središču mesta Liptovsky Mikulaš se je zgodil le 17 kilometrov od območja v Nizkih Tatrah, kjer je življenje izubila 31-letnica.

Serija napadov v zadnjih nekaj letih

V zadnjem desetletju so se na Slovaškem zvrstili številni napadi medveda na ljudi, a le redki so se končali tragično, kot se je ta konec tedna. Nazadnje so o smrtni žrtvi poročali leta 2021.

Po pisanju lokalnih medijev, ki jih povzema BBC, na Slovaškem živi okoli 1200 medvedov. Njihovo število in populacija volkov se v Krpatih povečujeta že vse od padca komunizma leta 1989, pravijo tamkajšnji lovci.

S pristojnega slovaškega ministrstva so dejali, da bodo z Romunijo na naslednjem zasedanju Sveta okoljskih ministrstev v EU podali predlog za uvrstitev medvedov na seznam nezavarovanih živalskih vrst, saj njihovo število pomeni, da niso več ogrožena vrsta, piše BBC.

Po drugi strani pa raziskovalci ne opažajo skokovite rasti medvedje populacije na Slovaškem in pravijo, da je ta vseskozi stabilna z okoli 1275 medvedi.

Medvedi se običajno izogibajo ljudem, če jih pravočasno opazijo, lahko pa tudi napadejo, če se prestrašijo.