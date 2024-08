Kamala Harris sporočila, kdo bo njen podpredsedniški kandidat

Podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki se kot predsedniška kandidatka demokratov podaja v boj za Belo hišo, je danes sporočila, kdo bo njen podpredsedniški kandidat v volilni tekmi.

Za svojega podpredsedniškega kandidata je imenovala guvernerja Minnesote Tima Walza, poročajo ameriški mediji.

Harris se je v minulih dneh pogovarjala z več potencialnimi kandidati za podpredsednika, nazadnje pa sta po poročanju medijev v igri ostala guverner Pensilvanije Josh Shapiro in Minnesote Tim Walz, pri čemer se je Harris odločila za slednjega.

60-letni Walz v demokratsko volilno kampanjo prinaša perspektivo podeželskega Srednjega zahoda, hkrati pa zagovarja cilje liberalne politike, kot sta legalizacija konoplje in večja zaščita delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Harris in Walz naj bi že danes nastopila na predvolilnem zborovanju v Filadelfiji v zvezni državi Pensilvanija. V nadaljevanju bosta skupaj obiskala druge ključne zvezne države, kjer so republikanski in demokratski predsedniški kandidati običajno najbolj izenačeni.