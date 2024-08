Kamala Harris in Donald Trump se ne moreta dogovoriti, kje in kdaj se bosta prvič soočila

Predsedniška kandidata ameriških republikancev in demokratov, Donald Trump in Kamala Harris, se ne strinjata glede svojega prvega neposrednega televizijskega soočenja. Vsak od njiju si želi soočenja na drugi televizijski postaji, enotna nista niti glede datuma, poročajo ameriški mediji.

Štab podpredsednice Harris, ki je po odstopu predsednika Joeja Bidna od kandidature zbrala dovolj glasov za uradno demokratsko predsedniško kandidaturo in se bo 5. novembra na volitvah pomerila z republikancem Trumpom, se zavzema za soočenje 10. septembra na televiziji ABC News, v terminu, ki je bil predviden za razpravo med Bidnom in Trumpom. Trump si medtem želi, da bi bilo soočanje na televiziji Fox News 4. septembra.

Štab Harrisove se zavzema za soočenje na ABC News. FOTO: Adrees Latif Reuters

Ne najdeta soglasja

Nesoglasja so se začela po tem, ko je Biden 21. julija po pritiskih iz stranke zaradi slabega nastopa na televizijskem soočanju s Trumpom odstopil od kandidature, Harrisova pa je takoj postala favoritka za demokratsko nominacijo. Vse odtlej se Trump ni izjasnil, ali se bo udeležil soočenja na ABC News v terminu, ki je bil predviden še pred Bidnovim odstopom od kandidature.

Zaradi nesoglasij se zdaj ameriške televizijske mreže s štaboma obeh kandidatov dogovarjajo o novih možnih datumih soočenja.

Trump je sicer v petek na svojem družbenem mediju Truth Social zapisal, da je sprejel predlog televizije Fox News za soočenje 4. septembra v Pensilvaniji. V štabu Kamale Harris so medtem ocenili, da se bivši predsednik soočenja boji in se želi umakniti iz dogovorjene razprave, obrača pa se k njemu naklonjeni Fox News. Poudarili so, da mora Trump »prenehati z igricami« in se udeležiti soočenja, predvidenega na ABC News 10. septembra.