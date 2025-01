Kakšna tragedija: za davico umrl otrok, ki ni bil cepljen

V Nemčiji je po večmesečnem zdravljenju v bolnišnici umrl desetletni deček, ki je zbolel za davico, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dečka iz dežele Brandenburg v okolici Berlina so septembra lani sprejeli na pediatrično kliniko v Potsdamu zaradi akutnega vnetja mandeljnov. Kasneje so ugotovili, da je zbolel za davico. Premestili so ga na kliniko v Berlinu in ga priključili na respirator. Po navedbah pristojnih oblasti deček ni bil cepljen proti davici.

Pri nas zadnji primer davice leta 1967

Davico so kasneje ugotovili pri še enem človeku v dečkovem družinskem krogu, ki pa je bil cepljen in je prebolel le blago obliko te nalezljive bolezni.

Smrtni primeri davice so v Nemčiji redki. Nemški inštitut za javno zdravje je leta 2023 poročal o eni smrti zaradi kožne davice pri odraslem, lani pa o eni smrti zaradi respiratorne davice.

V Sloveniji so po podatkih inštituta za javno zdravje (NIJZ) zadnji primer davice zabeležili v letu 1967.

Davico povzroča bakterija Corynebacterium diphteriae. Za bolezen je značilna vnetna reakcija na sluznici nosu, žrela, kože, kjer se razvije belkasta obloga. Iz žrela se obloga lahko širi v sapnik in sapnice ter povzroči zadušitev, navaja NIJZ na svoji spletni strani.