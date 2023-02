V gramoznici poginilo 23 labodov, kriva ta huda bolezen (FOTO)

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so rejce perutnine in ptic v ujetništvu v sredo popoldne obvestili, da je bila visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N1 potrjena pri kar 23 labodih grbcih, ki so jih našli mrtve v v Lakoški gramoznici v občini Lendava. Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni.

O najdbi so obvestili rejce perutnine.

»Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivamo, da takoj obvestijo svojega veterinarja, če opazijo katerega od naslednjih znakov: zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti, ki traja že več kot dva dni, za več kot 5 odstotkov, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega, pojav kliničnih znakov, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki, lahko se pojavijo tudi živčne motnje,« sporočajo z UVHVVR.

36 teh ptic so našli mrtvih do zdaj.

Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Med pticami se prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki, prek njihovih izločkov in okužene krme, lahko tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. V Slovenji so v zadnjih tednih ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah, in sicer pri labodih grbcih v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Piran, Izola in zdaj v občini Lendava. Skupaj je tako poginilo 36 labodov grbcev. V ponedeljek je uprava za varno hrano slovenske rejce seznanila tudi z izbruhom ptičje gripe v gospodarskem obratu z nesnicami v sosednji Avstriji v neposredni bližini slovenske meje ter jih pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.