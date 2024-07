Julia se je zbudila z grozno rano na nogi: zdravniki pojasnili, kaj se je zgodilo med spanjem

Po običajni noči se je mlada ženska zbudila z veliko rano na nogi. Na začetku je bila bolečina še znosna, a je postajalo vedno hujše.

»Mislila sem, da se bo rana zacelila sama od sebe, a se je poslabšalo in sem pristala na urgenci,« je povedala Julia. Zakaj je dobila opeklino tretje stopnje na notranji strani levega kolena, ni vedela.

»Zaspala sem na vtiču polnilca mobilnega telefona, katerega drugi konec je bil vtaknjen v stensko vtičnico. Zdravnik mi je pojasnil, da je koža zelo prevodna in da me majhna količina elektrike počasi opeče. Več kot leto pozneje je brazgotina še vedno dobro vidna,« je razložila na družabnem omrežju.

Tak primer je izjemno redek

Dominik André-Lévigne, zdravnik na univerzitetni bolnišnici v Ženevi, pojasnjuje, da je tak primer izjemno redek, navaja 20 minuten.

»Dolgotrajen stik z elektrodami in vlaga iz znoja spremenita pH-vrednost kože. To povzroči kemično opeklino, ne toplotno. Ta se razvija počasi, zato človek na začetku ne čuti skoraj ničesar in se ne zbudi,« je razložil.

Poudaril je, da se poškodba pojavi šele po nekaj urah, oseba pa je lahko v globokem spancu in se sploh ne zaveda, kaj se dogaja.