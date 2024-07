Prvič po umiku se je oglasil Joe Biden: to so besede, ki jih je namenil Američanom (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v svojem prvem javnem nagovoru po umiku iz predsedniške tekme proti Donaldu Trumpu izjavil, da se odpoveduje drugemu mandatu zaradi skrbi za prihodnost države, zato »predaja plamen novi generaciji«.

V govoru v Ovalni pisarni se je skliceval na predhodnike, na Thomasa Jeffersona, Georgea Washingtona in Abrahama Lincolna, ko je govoril o pol stoletja, ki ga je preživel na številnih javnih funkcijah.

»Zelo spoštujem in cenim ta urad, a bolj ljubim svojo državo,« je dejal.

81-letni Biden se je po katastrofalnem nastopu v razpravi z Donaldom Trumpom 27. junija več tednov upiral pritiskom demokratov, da bi se umaknil iz predsedniške tekme. Na neki točki je celo izjavil, da ga »samo vsemogočni bog lahko prepriča, da odide.«

Potem ko so interne ankete pokazale, da bi lahko izgubil proti Trumpu na novembrskih volitvah in vplival na slab rezultat demokratske stranke, se je odločil za umik. »Odločil sem se, da predam baklo novi generaciji. To je najboljša pot naprej in najboljši način za združitev našega naroda,« je dejal Biden.

V 11-minutnem govoru je večkrat omenil nevarnost, ki Američanom grozi po 5. novembru, pri čemer je mislil na možnost Trumpove zmage, a ni izgovoril njegovega imena.

Biden želi z umikom iz tekme pomagati »celiti rane« v demokratski stranki in združiti demokrate za zmago na volitvah, je poudaril Biden. »Nič ne more stati na poti ohranjanju naše demokracije. To vključuje tudi osebne ambicije,« je dejal.

»Velika stvar pri Ameriki je, da ji ne vladajo kralji ali diktatorji, ampak ljudje. Zgodovina je v vaših rokah. Moč je v vaših rokah. Usoda te države je v vaših rokah,« je opozoril ameriški predsednik.

V Ovalni pisarni

Poleg Bidna so bili v Ovalni pisarni zunaj vidnega polja kamere tudi člani njegove ožje družine in višji svetovalci.

Zadnji predsednik, ki se ni potegoval za ponovno izvolitev, je bil Lyndon Johnson leta 1968, ko se je nenadoma umaknil iz kampanje zaradi ostrih kritik vietnamske vojne. Na seznamu predsednikov, ki se niso potegovali za drugi mandat, so še James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge in Harry Truman.

Medtem ko so konec junija nekateri demokrati dvomili o Bidnovih kognitivnih sposobnostih, zdaj številni člani stranke hvalijo njegov značaj in rezultate njegovega predsedniškega mandata, potem ko je Biden napovedal, da bo januarja prihodnje leto zapustil Belo hišo.

»Nikjer drugje na svetu otrok, ki jeclja, otrok skromnih začetkov v Pennsylvaniji in Delawaru, ne bi mogel doseči Ovalne pisarne kot predsednik Združenih držav. Ampak tukaj sem, tukaj sem,« je dejal Biden.

»Pred štirimi leti sem kandidiral za predsednika, ker sem verjel in še vedno verjamem, da je na kocki duša Amerike,« je dejal.

Obljubil je

V prihodnjih mesecih se bo posvetil preostanku mandata. Biden je v govoru obljubil, da bo okrepil Nato, preprečil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu prevzem Ukrajine, naredil nadaljnje korake k dosegu sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, o čemer bo v četrtek razpravljal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, in spodbudil reformo vrhovnega sodišča.

Zadnji govor v Ovalni pisarni je imel 15. julija, ko je po poskusu atentata na Donalda Trumpa Američane pozval k zmerni politični retoriki.

Bidnova politična kariera se je začela leta 1972, ko je bil pri 29 letih izvoljen v senat in je postal šesti najmlajši senator. Njegov mandat v Beli hiši se uradno konča 20. januarja 2025, kot najstarejšemu ameriškemu predsedniku, ki bo takrat star 82 let.

»Obramba demokracije je pomembnejša od katerega koli naziva,« je dejal. »Črpam moč in najdem veselje v delu za ameriško ljudstvo. Toda ta sveta naloga izboljšanja naše države ni več na meni. Na vas in vaših družinah je,« je dejal ameriški predsednik, poroča 24sata.hr.

Po družbenih omrežjih pa se pojavljajo raznolike teorije zarot glede Bidna, nekateri celo menijo, da je že mrtev.