Jemanje analnih brisov tudi v EU? »Šli bomo, kamor nas vodi znanost«

V Evropski komisiji so danes komentirali uporabo testov na koronavirus z analnimi brisi, ki jih izvajajo na Kitajskem. Na vprašanje o možnosti uporabe te metode v EU so odgovorili: »Šli bomo, kamor nas vodi znanost. Če nas znanost vodi v zadnjico, bomo premislili o tem.«



K temu so v komisiji dodali še, da verjetno nihče ne pričakuje tehničnega 'brifinga' o tem. Na Kitajskem so po poročanju tujih medijev začeli v okviru boja proti novemu koronavirusu izvajati tudi teste z analnimi brisi, ki naj bi bili učinkovitejši. Povečali naj bi namreč možnost zaznave okužb, saj ostanki virusa ostanejo dlje časa v anusu kot v dihalnem traktu.



Državna televizija CCTV je v nedeljo poročala, da analnih brisov ne bodo uporabljali tako pogosto kot druge metode, saj da niso priročni.

Komentarji: