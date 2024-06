Srbi prinesli prepovedane zastave, kosovski novinar provociral: UEFA, kdo bo za to odgovarjal?!

Anglija je z golom Judea Bellinghama (20) v 13. minuti premagala Srbijo z 1:0 in se tako zavihtela na prvo mesto skupine C. A tekma v Gelsenkirchnu pa ni minila brez političnih sporočil .

Srbski navijači so v velikem številu napolnili tribune Veltinsove Arene, na stadion so prinesli zastave z napisom »Kosovo je Srbija« in »Ni predaje«, v ozadju napisa pa je bilo ozemlje Kosova izpolnjeno s srbsko zastavo. Poleg tega so na tribune postavili zastavo Rusije, ki je bila po invaziji na Ukrajino izključena iz vseh tekmovanj Uefe.

Zaradi tega bi lahko Uefa sprožila disciplinski postopek proti srbski nogometni zvezi. Enako je že storila s preiskavo proti Albaniji zaradi »posredovanja provokativnega sporočila, neprimernega za športno prireditev« in vdora huliganov na igrišče.

S tribun je bilo slišati petje srbskih navijačev o Kosovu, na njihove provokacije pa je odgovoril kosovski novinar Arlind Sadiku. Med poročanjem s tekme se je v nekem trenutku obrnil proti tribuni s srbskimi navijači in z rokama naredil znak dvoglavega orla.

Srbi ogorčeni

Zaradi Sadikove geste se je odzval tiskovni predstavnik Nogometne zveze Srbije Milan Vuković, ki je Uefi poslal protestno noto z zahtevo, da kaznujejo novinarja, pa tudi medijsko hišo, ki jo zastopa.

»Po tekmi proti Angliji sem delal reportažo in naletel na to. Z vaše strani zahtevam nujno reakcijo, spoštovanje pravil o odvzemu akreditacije t. i. novinarju. Žalil je Srbijo, srbske navijače, ponižal UEFA in predstavnike medijev. Edino prav je, da se ta človek in njegovi mediji strogo kaznujejo. Upam na vaš odgovor in čimprejšnjo reakcijo.«

»Ogledate si lahko posnetek s sramotno, neprofesionalno in nespoštljivo potezo novinarja na igrišču, če mu lahko tako rečemo, ki ima akreditacijo pri UEFA. Provokacija na državni ravni je tako jasna, da mi sploh ni treba pojasnjevati, zakaj pošiljam to elektronsko sporočilo,« je krovni evropski nogometni organizaciji sporočil Vuković.

Srbija bo naslednjo tekmo igrala s Slovenijo v četrtek, 20. junija, ob 15. uri, isti dan pa se bosta pomerili Anglija in Danska ob 18. uri.