Nasvet za izboljšanje odnosov: sprejmite nasprotno stran

Deepak Chopra piše o paradoksu razdeljene družbe, v kateri si vsi želijo enotnosti, a še naprej počnejo stvari, ki jih razdvajajo. »V resnici gre za porušene odnose in prenehati moramo vztrajati pri dejanjih, ki ne delujejo,« pravi in poudari, da je prvi problem, da se nasprotni strani ne poslušata, zato komunikacija ugasne oz. v nedogled ponavljamo iste argumente, da bi utišali sogovornika.

Podobno je s prepričanjem, da bo vse v redu, če se spremeni nasprotna stran, nam pa se ni treba. »To je prelaganje krivde. Če zahtevate, da se drugi spremenijo, jih potihoma obsojate in gojite iluzijo, da se bodo, če jih krivite dovolj. Vam se seveda ni treba spreminjati, saj vas druga stran nima pravice kriviti,« pojasnjuje.

Tretji problem je, da mislimo, da so drugi tu, da nas osrečujejo - dokler nas ne, se ne moremo povezati z njimi, tako kot otroci. A če se vzorec prenese v odraslost, človek postane narcis. »Veliko družbenih trenj izhaja iz skupinskega večvrednostnega kompleksa,« ugotavlja, »iz prepričanja, da smo boljši od drugih, zato imamo pravico, da jim govorimo, kaj morajo početi. A v resnici nima nobena stran pravice do večvrednosti, kar moramo ponotranjiti, če se želimo pomiriti,« pravi.

»Sledi prepričanje, da si zaslužimo zmagati, ko bomo, bodo drugi dobili svoje. To spominja na igro, v kateri je lahko le en zmagovalec. A medčloveška razmerja niso takšna, spreminjajo se kot plima in oseka. Enkrat si zgoraj in drugič na dnu. Misel, da smo lahko večno na vrhu, je iluzija. Če sta dva človeka ali dva naroda ujeta v medsebojnem spopadu, so vedno na delu prepričanja. Morda ne vsa naenkrat, a če pogledate vase, jih boste opazili. Pozivi k enosti ne bodo vodili v zdravljenje, dokler obe strani ne bosta nehali vztrajati pri nekonstruktivnem ravnanju, ki je zanetilo spor.