Astrologinja Lenka: Ni večjega zdravja, kot je resnica sama

Luna je danes polna aspektov, za razliko od zadnjih dveh dni, ko je bila obrnjena vase. Na koncu znamenja tehtnice in hkrati zajema lepe aspekte z Venero, njenim dispozitorjem, in Merkurjem v znamenju dvojčkov. Kaj zmore oziroma kakšno vzdušje ustvarja na teh nivojih, ki so sami po sebi skrivnost ali popolna tema. Okrog 9. ure preide v znamenje škorpijona, vendar je to energija zase posebna.

Merkur je v kvadratu z Neptunom in oba planeta sta premočna v svojih domovih, v svojih dostojanstvih in kakšne skrivnosti, neresnice, laži, prevare lahko prinašata in komu? Ali je mogoče nekoga prevarati, če ni najprej laž sebi in šele nato drugemu? Tukaj je vse nejasno. Niti kaj si človek želi, niti kam gre, niti kaj načrtuje. Iz prevare in velike neresnice najprej sebi, potem še komu prinese veliko zablodo, nezdravo psiho in nezdravo fiziologijo v času. Kaj je s tisto osebo, ki želi sedeti na dveh stolih, varati, skrivati, vse predstaviti čisto drugače, misleč, da bo nekaj dosegla, pa ne bo. To je totalna zabloda v glavi in ​​tako planeti v svojih dostojanstvih, ne eni ne drugi ne popuščajo, so najbolj nevarni, da človek psihično odlepi. Prej ko se razkrije vsa resnica, brez laži, brez strahov, da bi kaj ali koga izgubila, se bo vse lažje in prej rešilo in nič je ne bo obremenjevalo s časom. Ni večjega zdravja kot resnica sama.

Astrološka karta.

Venera, planet ljubezni, harmonije in vseh odnosov, ob 8.20 preide v znamenje raka in bo tam ostala do 11. julija. Tu se na vse odziva čustveno, popolnoma je osredotočena na ustvarjanje doma, družine. Merkur ji bo takoj sledil ob 11:08 in se ji pridružil v znamenju raka. To je preveč nežne in tople energije, ki ustvarja potrebo, da se človek bolj znajde v družinskem okolju, toplini, nežnosti, lepem pogovoru s svojimi. V tem nežnem in občutljivem znamenju bo ostala do 2. avgusta.

Opoldne bosta Merkur in Venera naredila lepo, natančno konjunkcijo na ničelni stopinji raka. Dober položaj za številne načrte, za povsem nove in edinstvene začetke, pa naj bo to na področju čustev, na področju doma, vendar z veliko nežnosti, topline in razumevanja. Danes je ponedeljek, lunin dan, in že po 9. uri je v znamenju škorpijona. Globoka, predana, a tudi posesivna energija, ki včasih ni najbolj prijetna, ko ji kdo stopi po petah, jo prizadene, se kakorkoli dotakne njenih najdražjih ali le omeni njihovo ime.