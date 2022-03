Je superjahta Šeherezada v resnici Putinova?

Šeherezada je velikanska tudi po superjahtnih standardih. Njeno vrednost ocenjujejo na 700 milijonov dolarjev (642 milijonov evrov), dolga je 137 metrov, kar je krepko več kot nogometno igrišče, ima dve pristajališči za helikopterje, dvigala za prehajanje med krovi in dobesedno zlate pipe v kopalnicah. In kakor poroča New York Times, ameriške oblasti verjamejo, da bi utegnila pripadati ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Iz Črne gore v Italijo

Šeherezada je velika tudi v merilu superjaht. FOTO: Tom Van Oossanen/SuperYacht Times

V zadnjem času so po svetu v okviru čedalje širših gospodarskih sankcij proti Rusiji zaradi Putinove invazije na Ukrajino zasegli že več superjaht v lasti ruskih oligarhov. Zahodne vlade sumijo, da je del Putinovega premoženja registriran pod imeni drugih ljudi, saj ruski predsednik na papirju ni ravno premožen. Po nekaterih ocenah pa naj bi bil njegov neuradni imperij vreden od 40 do 100 milijard dolarjev (od 37 do 92 milijard evrov). Čeprav so jahte oziroma ladje superbogatih velikanske, pa se njihovo lastništvo zlahka prikrije prek posredniških podjetij, osebje na jahtah pa mora pogosto podpisati pogodbo o nerazkrivanju podatkov, s čimer je pravno zavezano k molku.

Kakor piše New York Times, ameriški pa tudi italijanski preiskovalci trenutno kopljejo po dokumentih, da bi ugotovili, kdo je Šeherezadin pravi lastnik. Ladja pluje pod zastavo Kajmanskih otokov, od lanskega septembra pa je zasidrana v italijanskem mestu Marina di Carrara, kamor je priplula iz Črne gore. Times je v enem od prejšnjih člankov objavil izjavo upokojenega italijanskega uradnika, ki je dejal: »Vsi ji pravijo Putinova jahta, a nihče ne ve, čigava je.«

Preiskovalci doslej še niso prišli do trdnih zaključkov. Kapitan ladje Britanec Guy Bennett-Pearce je Timesovemu novinarju zatrdil, da Putina še nikoli ni videl na krovu, priznal pa je, da je tudi sam slišal za govorice.

642 milijonov evrov je vredna Šeherezada.

Pomenljivo ime

Šeherezada je velika tudi v merilu superjaht. FOTO: Tom Van Oossanen/SuperYacht Times

Superjahta nosi ime po junakinji iz slovite zbirke arabskih pripovedi Tisoč in ena noč. Šeherezada je bila vezirjeva hči, ki se prostovoljno poroči s sultanom Šahrijarjem, ki v besu zaradi ženske nezvestobe napove, da bo vsako ženo po poročni noči dal usmrtiti. A Šeherezada sultanu vsako noč pove zgodbo, a je ne dokonča, kar tako premami sultana, da jo pusti živeti, da bi mu lahko naslednjo noč povedala, kaj se zgodi. Na koncu se zaljubi vanjo in ji pusti živeti. Šeherezada je tudi znana simfonična suita ruskega skladateljas konca 19. stoletja.

Ladjo je leta 2020 zgradila nemška ladjedelniška družba Lürssen. In čeprav gre za eno največjih superjaht na svetu, Šeherezade ni v spletni galeriji »največjih mojstrovin« podjetja. Zanimivo je tudi to, da glede na svojo velikost nima prav veliko odprtih zunanjih površin, ugotavlja ladijski portal Boat International. Njeni potniki so pred radovednimi očmi zakriti z zatemnjenim steklom.