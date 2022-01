Japonska razvija cepivo proti covidu, ki bo doživljensko

Svet se sooča s tretjim letom boja proti koronavirusu, dobre novice pa prihajajo iz Tokia na Japonskem – znanstveniki namreč trdo delajo na revolucionarnem cepivu, ki bo zagotavljalo dožovljenskoučinkovitost, poroča The Japan Times. Spomnimo, obstoječa cepiva zaradi padanja ravni protiteles zahtevajo vbrizgavanje ojačevalcev – t.i. obnovitvenih odmerkov – in novo cepivo bi moralo prinesti velik preobrat človeštvu – poleg koristi za zdravje bi lahko vodilo tudi do znatnih finančnih prihrankov – in to po vsem svetu.

Michinori Kohara, profesor na Tokijskem metropolitanskem inštitutu za medicinske znanosti, je v začetku leta 2020 začel razmišljati o cepivu, ki bi tako kot v preteklosti črne koze pomagalo izkoreniniti nevarni koronavirus. Kohara se že tri desetletja ukvarja s temo virusa vakcinije, ki je bil uporabljen v cepivu proti črnim kozam, leta 1796 pa ga je razvil britanski zdravnik Edward Jenner. Njegovo cepivo je uspešno izkoreninilo nalezljivo bolezen, zadnji znani primer pa je bil bolnik iz Somalije leta 1977.

Aprila 2020 je Kohara v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za nalezljive bolezni začela razvijati rekombinantni vakcinalni virus, ki vsebuje špičasto beljakovino virusa SARS-CoV-2, povzročitelja covida-19. Njegova ekipa je izbrala nepatogeni sev cepiva, imenovan DIs, ki deluje kot izjemno učinkovit in varen virusni vektor.

Močna nevtralizirajoča protitelesa

Koharino revolucionarno cepivo lahko proizvede močna nevtralizirajoča protitelesa v enem tednu po imunizaciji in nudi dolgoročno zaščito. In če damo dve injekciji cepiva v razmaku treh tednov, se nevtralizirajoča protitelesa povečajo tudi za desetkrat. Cepivo bo verjetno učinkovito tudi proti omikronu. Druga prednost je njegova sposobnost dolgotrajnega skladiščenja pri sobni temperaturi.

Poskusi na miših z virusom rekombinantnega cepiva, ki kodira visoko patogeni gen ptičje gripe HA, so pokazali visoke ravni protiteles, ki so ostala stabilna več kot 20 mesecev, kar je skoraj povprečna življenjska doba miši – vse cepljene miši so bile žive 20 mesecev po cepljenju, medtem ko so necepljene umrle. »To cepivo lahko povzroči protitelesa in ustvari doživljenjsko imunost. Ena injekcija ohrani svojo učinkovitost več kot 20 mesecev in ni drugega cepiva, ki bi lahko doseglo takšne učinke,« je povedala Michinori Kohara.

Klinična preskušanja 2023.

Raziskave na opicah makakov so tudi pokazale, da cepivo ščiti primate pred razvojem pljučnice, količina virusa, odkritega v njihovih pljučih, pa je bila pod mejo – sedem dni po okužbi s koronavirusom.

Japonski proizvajalec zdravil Nobelpharma Co. načrtuje izvedbo prve in druge faze kliničnih preskušanj cepiva do začetka leta 2023. V študijo bo sodelovalo 150 do 200 prostovoljcev, vključno s tistimi, ki so okužbo preživeli, in tistimi, ki so bili v celoti cepljeni. Če bosta učinkovitost in varnost potrjeni, bi se moralo takoj zatem začeti zadnja faza kliničnega preskušanja, komercializacija cepiva pa je predvidena najpozneje do leta 2024.

Kohara tudi trdi, da njegovo cepivo povzroča veliko manj stranskih učinkov. To potrjuje dejstvo, da se virusi v cepivu proti črnim kozam uporabljajo že več kot dve stoletji in so bili varni. Spomnimo, pred izkoreninjenjem črnih koz leta 1980 so cepivo uporabljali do leta 1976, prejeli pa so ga skoraj vsi ljudje, rojeni pred letom 1976.