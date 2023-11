Janez Janša je lahko zadovoljen s tem, kar je uspelo prijatelju

Madžarski premier Viktor Orban je bil na današnjem kongresu znova izvoljen za predsednika stranke Fidesz, ki jo je s somišljeniki ustanovil pred 35 leti. Po izvolitvi je poudaril, da države ni mogoče nekaznovano razprodati, zato je ključnega pomena vzpostavitev pravil varovanja suverenosti Madžarske, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

»Ne moremo kar mimo dokazanega dejstva - ki ga je priznala tudi levica - da so tuje države, organizacije in sam Bruselj dajali denar levici za poraz Fidesza in krščanskih demokratov,« je dejal Orban. Tujci so »želeli kupiti bodočo madžarsko vlado in z njo državo na kilograme«, je dodal.

»To moramo popraviti in pričakujemo, da bodo naši poslanci pripravili pravila za zaščito suverenosti Madžarske, vse do ustave,« je še povedal.

Dosegli so cilje

Madžarska vlada je sicer po njegovih besedah dosegla cilje, ki si jih je zastavila. Kot je dejal, sta bili zadnji dve leti zelo zahtevni zaradi vojne v Ukrajini in z njo povezanih sankcij, energetske krize in naraščajoče inflacije. A kljub »pritisku z Zahoda« se je Madžarski uspelo izogniti vojni, obenem pa ohraniti nemoteno oskrbo z energijo, omejene račune za komunalne storitve, delovna mesta in ugodnosti za družine, je povedal.

Za namestnike predsednika stranke so bili na kongresu potrjeni Gabor Kubatov, Szilard Nemeth, Lajos Kosa in poslanka Evropskega parlamenta Kinga Gal, je še poročala MTI.