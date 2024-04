Izrael pravi, da zakonito uporablja strupeni plin: »Potuje kot meglica, ko pa trči ob tla ...«

V zadnjih šestih mesecih Izrael obstreljuje južni Libanon z belim fosforjem, poroča BBC. Uporaba tega strupenega plina, ki je škodljiv za oči in pljuča ter lahko povzroči hude opekline in dosmrtno trpljenje, je strogo določena z mednarodnimi zakoni.

Medtem ko izraelska vojska trdi, da je nedavna uporaba streliva z belim fosforjem proti oboroženim militantnim skupinam v Gazi in Libanonu zakonita, pa iz ZDA poročajo, da bodo zaradi uporabe uvedli preiskavo. Številne organizacije za človekove pravice trdijo, da je uporabo fosforja s strani izraelske vojske v Gazi in Libanonu treba preiskovati kot vojni zločin in kršitev mednarodnega prava.

Ali Ahmed Abu Samra, 48-letni kmet iz južnega Libanona, pravi, da se je 19. oktobra 2023 znašel v gostem oblaku belega dima. »Potuje kot meglica, ko pa pade na tla, se spremeni v prah. Pravijo, da diši po česnu, a je veliko hujšega od tega. Smrad je neznosen, hujši od kanalizacije,« je dejal za BBC.

»Danes morda ne bi bil več živ«

Strelivo z belim fosforjem, ki doseže temperaturo 815 stopinj Celzija, je zelo vnetljivo in izjemno strupeno. »Iz oči nam je teklo, in če si ne bi pokrili ust in nosa z mokrimi krpami, danes morda ne bi bili živi,« je dejal.

Od začetka vojne v Gazi se je vzdolž izraelsko-libanonske meje razširilo nasilje, ki je povzročilo žrtve na obeh straneh in razselilo na tisoče ljudi. Hezbolah, ki ima tesne vezi z Iranom in je zaveznik Hamasa, je ena najbolje oboroženih nedržavnih sil na svetu, piše BBC.

Izraelska vojska na skoraj vsakodnevne raketne in brezpilotne napade Hezbolaha odgovarja z zračnimi napadi in težkim topništvom, uporablja pa tudi beli fosfor.

Beli fosfor se lahko uporablja kot zažigalno orožje, saj se vname, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim.