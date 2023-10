Izrael pozval v zaklonišča zaradi vdora iz Libanona, kasneje sporočili, da je šlo za človeško napako

Izraelska vojska je sporočila, da je prišlo do domnevnega vdora v izraelski zračni prostor iz Libanona. V krajih na severu Izraela ob meji z Libanonom so se oglasile sirene, vojska pa je tamkajšnje prebivalce pozvala, naj do nadaljnjega ostanejo v zakloniščih.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so k umiku na varno pozvali prebivalce obmejnih krajev v Galileji, na Golanski planoti ter na območju Haife.

No, kasneje je vojska objavila, da je bilo opozorilo o morebitnem vdoru v Izrael iz Libanona lažni alarm. Poudarili so, da je šlo za človeško napako.

V strahu pred morebitnim vojaškim zaostrovanjem med šiitskim gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko so svoje domove zapustili tudi številni prebivalci na jugu Libanona. Po navedbah očividcev je v celoti opuščenih več vasi na območju.

Po sobotnem napadu palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael z območja na severu države v zadnjih dneh poročajo tudi o več manjših spopadih med Hezbolahom in izraelsko vojsko. Hezbolah je danes sporočil, da je izstrelil rakete na Izrael, izraelska vojska pa, da je odgovorila z napadom na položaje te skupine v južnem Libanonu.

Število žrtev med tujimi državljani po napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael narašča. Po zadnjih podatkih je med mrtvimi okoli sto tujcev. Od začetka spopadov je bilo sicer na obeh straneh ubitih skupno že več kot 2300 ljudi, na tisoče pa je ranjenih. Umrlo je tudi več uslužbencev agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA).

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes poudaril, da je treba nujno preprečiti širjenje konflikta. »Pozivam vse strani in tiste, ki imajo vpliv na te strani, naj se izognejo nadaljnji eskalaciji,« je dejal. Pozval je tudi k izpustitvi vseh izraelskih talcev, ki so jih zajeli Hamasovi borci, ter k zaščiti civilnega prebivalstva.