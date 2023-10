Na odhod iz vojnega območja trenutno čaka sedem Slovencev

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so trenutno v stiku s 15 slovenskimi državljani, ki se nahajajo v Izraelu. Od tega se jih osem še ni odločilo glede odhoda iz države, ostalim pa glede na njihove osebne okoliščine pomagajo pri vrnitvi domov, so danes sporočili z MZEZ.

Dodali so, da se je do danes na ministrstvo in na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu, kjer nudijo nujno konzularno pomoč, skupno obrnilo 48 slovenskih državljanov, ki so izrazili željo za pomoč pri povratku v Slovenijo oziroma posredovali kontaktne podatke.

Doslej se je iz Izraela v domovino vrnilo 33 Slovencev, ki so se na pot odpravili večinoma s komercialnimi leti. Na MZEZ so za 17 slovenskih državljanov uspeli zagotoviti mesta na poletu v Črno goro, za kar so se predhodno dogovorili s črnogorskimi oblastmi, so še sporočili.

MZEZ je sicer že v soboto izdalo opozorilo za slovenske državljane na območju Izraela in jih za nujno konzularno pomoč napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu. Ob tem so poudarili, da nadaljnjega zaostrovanja konflikta med Izraelci in Palestinci ni mogoče izključiti.

Palestinska oborožena skupina Hamas je v soboto napadla Izrael, ta pa se je na napad silovito odzval. Spopadi, ki se še vedno nadaljujejo, so terjali več kot 2250 smrtnih žrtev na obeh straneh.